Lo que debe saber sobre el servicio 5G en Colombia

El 5G llega tarde a Colombia. Hoy en día hay cerca de 100 países con 5G, unas 300 redes activas y alrededor de 1.800 millones de usuarios de esta tecnología de quinta generación.



Conozca acá las respuestas a las preguntas más frecuentes.

1. ¿Hay que cambiar de celular?

No. Ningún celular va a quedar obsoleto cuando arranque el 5G, pero solo aquellos con antena 5G podrán disfrutar de las ventajas de esas redes.

2. ¿Cómo sé si mi celular es 5G?

Si lo compró hace menos de un año, posiblemente ya venga con 5G. Revise la caja del equipo o en Configuración-Redes móviles.

3. ¿Y si ya tengo un celular 5G?

Debe esperar a que su operador lance el servicio e ir a cambiar la tarjeta SIM en ese momento.

4. ¿Y si no tengo un celular 5G?

Tendría que cambiar su aparato para tener velocidades de navegación hasta 100 veces superiores al 4G.

5. ¿Cuánto vale un celular 5G?

Hay desde 600.000 pesos en adelante.

6. ¿Si compro uno en el exterior,

sirve en Colombia?



Técnicamente sí, pero no tendrá garantía local.

7. ¿El servicio 5G es más caro?



Se espera que no. La competencia entre operadores hace prever que sostendrán los precios actuales.

8. ¿Cuándo estará disponible?



En febrero salen los permisos del Mintic y en marzo se lanzaría el servicio.

9. ¿El 5G es malo para la salud?

No. Estudios de la OMS muestran que las ondas del 5G no son ionizantes, no afectan la salud.

10 ¿Cuáles son las diferencias

entre 4G y 5G?



Son tres: velocidad, capacidad y latencia. Es hasta 100 veces más rápido que 4G; las torres 5G pueden darles servicio hasta a un millón de teléfonos al tiempo (4G, a 10.000), y su velocidad de respuesta es de 1 milisegundo.

11 ¿Qué tendré de distinto

en un celular con 5G?

Videollamadas en alta definición sin interrupciones o cortes; podrá descargar una película entera o enviar videos pesados en segundos. Cuando vaya a un evento o lugar muy concurrido (concierto, estadio de fútbol, etc.) ya no se va a quedar sin señal.

12 ¿A dónde llegará primero?



Comenzará a desplegarse en las capitales y ciudades con muchos habitantes durante los primeros tres años.

13 ¿Si mi celular es 4G, me

beneficia en algo el 5G?



Sí. Hoy en día ‘las carreteras’ (espectro) por donde circulamos tienen trancones por la gran cantidad de usuarios. Cuando activen el 5G se abrirá una nueva ‘autopista’ que le quitará tráfico y congestión al resto de redes.

14 ¿5G es solo para celulares?



No. Con 5G se habilita el internet de las cosas (IoT), que permite, a través de sensores, integrar a la red no solo celulares, sino maquinaria industrial, carros, semáforos, cámaras de vigilancia, equipos médicos, sensores en cultivos, carreteras, entre otros.

15 ¿Qué tiene que ver la

fibra óptica con el 5G?



Mucho. Existe la creencia de que las comunicaciones móviles ocurren entre celulares o entre torres y no es así. Su celular se conecta a la torre o radiobase más cercana, la cual está a su vez conectada físicamente por cable a un anillo de fibra óptica bajo tierra donde circulan las llamadas, chats, navegación, videos, películas, documentos de trabajo, todo lo que hace en su celular. Esos datos van y vuelven de internet por fibra a la torre y de ahí a su celular. Las comunicaciones móviles no pueden existir sin fibra óptica.

