Llegó la hora cero del 5G en Colombia

Este miércoles, en cuatro cubículos, ubicados en Maloka, con extremas medidas de seguridad física y digital, se hará la tan esperada subasta de espectro, las ‘carreteras invisibles’ en el cielo donde circulan las comunicaciones móviles, para que por fin llegue el 5G al país.

Es un proceso que se ha desarrollado en tiempo récord, con no pocos escollos en el camino: las denuncias de dominancia señaladas por la mayoría de los operadores móviles en contra de Claro; y la renovación de los permisos de espectro para casi todos los jugadores del mercado, por mencionar dos de los mayores ruidos para la subasta.



Pese a todo, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, se ha mantenido firme en el propósito de modernizar las redes y mejorar los indicadores de conectividad. Sacar adelante esta subasta será un hito indudable de este Gobierno en medio de unas adversidades que no se lograron superar en las administraciones pasadas.

​

Claro, Wom, la unión entre Movistar y Tigo, y Telecall -un nuevo actor de Brasil- serán los cuatro jugadores que estarán en la subasta. En conversación con EL TIEMPO, el Ministro Lizcano se mostró confiado del proceso, de la logística de la subasta y del compromiso de los licitadores y vaticinó un impacto positivo de la subasta en la dinamización de la economía del país.



La previsión es que en 36 meses lleguemos al 51 % de la población. El cubrimiento restante puede tomar entre cuatro a cinco años porque son zonas más alejadas. FACEBOOK

Ministro, pasado mañana será la subasta ¿cómo ve el proceso?



Esta es la subasta que, tal vez, se ha hecho más rápido en América Latina y en el mundo: se hizo en tan solo ocho meses. Los oferentes tuvieron, además, dos meses para hacer comentarios. En definitiva fue una subasta totalmente transparente cuyo mejor indicador es el número de proponentes: cinco empresas concursando con cuatro propuestas, una de ellas es un nuevo operador en el mercado.



¿Por qué esta vez sí se logró sacar adelante la subasta del 5G?



Lo logramos por varias razones. Primero porque hubo voluntad política, una decisión clara, una ruta de llegada y un ejercicio técnico muy disciplinado por parte de todos los miembros del Ministerio TIC. Se formó un buen equipo. Yo dediqué muchas horas semanales para revisar la subasta y presidí todos los comités.



¿Cuándo tendremos el servicio de 5G en Colombia?



Esta es una carrera que empieza a correr en el sector privado y el primero que se arrodilla, primero se confiesa. En este caso, el primero que inicie las inversiones más rápido será el primero en prestar el servicio y quien tenga más opciones de ganarse el mercado. La previsión es que en 36 meses lleguemos al 51 % de la población. El cubrimiento restante puede tomar entre cuatro a cinco años porque son zonas más alejadas. Seguramente vamos a ver 5G en algunas capitales (en febrero sale la resolución final de autorización de servicio a las empresas ganadoras del espectro en la subasta) y muchas empresas lo van a empezar a usar. La razón de este tiempo es muy clara: hay que construir antenas, desplegar infraestructura. Instalar una antena nueva puede tomar entre tres y seis meses. Cambiar una antena de tecnología vieja por una de 5G toma de dos a tres meses, será una llegada paulatina, y primero en grandes capitales. En Estados Unidos el cubrimiento actual del 5G es del 35 % de los usuarios, mientras que en los países de América Latina está entre el 25 y 27 %. Colombia espera estar por encima del 50 % en tres años.



¿Cómo mejorará el servicio de comunicaciones móviles para los usuarios y su conectividad?



El 5G impactará positivamente a las otras tecnologías como 4G. Nos ayudará a cambiar tecnologías viejas como 2G y 3G y pasar a los usuarios a 4G y 5G. En Colombia todavía hay muchísimas antenas viejas. La construcción de antenas en todo el país va a ser enorme el próximo año, pues el proyecto de conectividad no comprende sólo el 5G sino que también viene la renovación del espectro. Las empresas operadoras tienen que pagar el 50 % con obligaciones de hacer (garantizar el cubrimiento en ciertos lugares) y el otro 50 en recursos para el fondo TIC (FUTIC) que son también para conectividad. De otro lado, el Presidente determinó 800.000 millones del presupuesto de la Nación para conectividad y estimamos que el año entrante vamos a mejorar en 10 puntos la conectividad del país y eso será un crecimiento del 0.5 por ciento del PIB nacional. La estrategia que hemos diseñado apunta a llegar al 80 % de conectividad.

¿Cuántos recursos le entrarán al país por esta subasta de 5G?



El promedio es alrededor de un billón de pesos y podemos llegar más o menos a 1.5 billones. Los recursos que entren hay que multiplicarlos por dos, porque la otra mitad se hace a través de obligaciones de hacer. Tampoco se cuenta lo que los operadores tendrán que invertir para montar la tecnología 5G. En total esto puede ser una inversión de unos $5 billones para el país en inversión tanto de infraestructura como en generación de empleo, en llegada de inversión extranjera. Hay que recordar que la inversión en recursos que entrará el primer año es del 20 por ciento del total, el resto se irá recibiendo a lo largo de 20 años para asegurar la sostenibilidad del fondo TIC para este Gobierno y para los próximos. El despliegue de la tecnología 5G es un hito para la reactivación económica del país porque va a traer nuevas inversiones, recursos frescos, generación de empleo y nueva infraestructura. En ese sentido, el 5G se va a convertir en uno de los elementos más importantes de inversión extranjera el otro año en Colombia y además va a ayudar a superar el déficit fiscal que tenemos con ocasión de la decisión de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías que le generó un hueco fiscal al Estado de unos seis billones de pesos. Desde el punto de vista macroeconómico esta subasta ayudará mucho al país.



¿Cómo impacta o impactará el estudio de competitividad en servicios móviles que hace la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)? El de las medidas asimétricas contra Claro por dominancia.



Yo creo que aquí hay una confusión. Una cosa es el mercado y otra cosa muy diferente el espectro. Aunque tienen obviamente relación en realidad no existe una correlación, es decir: a mayor espectro no necesariamente hay mayor mercado, porque si fuera así entonces Tigo o Movistar, que tiene una gran cantidad de espectro, sería el operador dominante. El espectro no es un corrector del mercado. Eso está probado matemáticamente. La mejor prueba fue que a Claro le prohibieron concursar en ciertas bandas en la última subasta y hoy esa empresa sigue siendo la de mayor mercado. No es cierto que el espectro sea la forma de corregir el mercado, eso es totalmente falso. La forma de corregir el mercado es a través de medidas de mercado que las tiene que tomar la CRC. El mercado colombiano de telecomunicaciones es muy competitivo, pero tiene fallas y hay que tomar decisiones para que haya más equilibrio entre los competidores, pero eso no se puede hacer a través de 5G como erróneamente muchas personas pidieron. Esta subasta tiene unas medidas particulares, por ejemplo, Claro no puede escoger su posición en la banda de 3.500 como lo recomendó la Superintendencia de Industria y Comercio.



¿Y cuáles deben ser esas medidas que la CRC debe tomar para corregir el mercado?



Hay algunas medidas que propone la CRC que son buenas y hay otras que no lo consideramos. Este es un regulador independiente y convergente. El Ministerio no es el que decide, nosotros no regulamos el mercado de las telecomunicaciones desde hace muchos años. Tenemos una silla en la CRC, pero es una entidad independiente y plural, con sus comisionados, muchos de ellos escogidos por meritocracia. Nosotros, por ejemplo, estuvimos de acuerdo con las medidas sobre portabilidad, con que se les exigiera a las empresas facilitar la portabilidad, ya que no dejaban efectuar ese proceso. También apoyamos que los planes estén totalmente específicos y sean transparentes, que no haya planes comerciales ocultos.



¿Nos va a costar a los ciudadanos el 5G, será más caro?



Hay que aclarar, primero, que nadie tiene que cambiar el celular, ni todos van a quedar inservibles. Las antenas de 5G conectan a todo tipo de celular. Si su dispositivo tiene conectividad de 5G y cuenta con su plan, comience a usarlo sin problema. Segundo, no hay que pagar más en la factura. De hecho, en el futuro, se podría pensar que los precios tenderán a bajar porque esta tecnología es mucho más eficiente y las empresas pueden ser más competitivas. Esto obviamente no será al principio, pero lo que se espera es que las tarifas no vayan a subir. Tercero, es importante confirmar que el 5G no es dañino para la salud. Está aprobado científicamente que las antenas no son ionizantes y no hacen daño.



El Ministro cuenta que Instalar una antena nueva puede tomar entre tres y seis meses. Foto: Cortesía - MinTIC

Así será el proceso de la subasta



- Lugar: será en Maloka, donde se ha construido una especie de ‘casa estudio’ en un gran salón con los cuatro cubículos transparentes, donde se ubicarán los representantes de los operadores.



- Seguridad: no se puede entrar con celular, relojes inteligentes, computadores, memorias USB ni ningún elemento tecnológico que permita contacto con el exterior. El lugar será saneado por expertos militares y de inteligencia.



- ‘Software’: con Certicámaras, se desarrolló una app exclusiva para la subasta. Tendrá control de montos máximos y mínimos para evitar errores en las propuestas (como pasó en la anterior subasta) y se pujará en miles de millones (otro control de errores). El software se instalará en equipos nuevos y la red es interna sin acceso a internet para evitar intentos de hackeo.



- La puja: serán cuatro rondas con intervalos de al menos 15 minutos. Los licitantes verán en las pantallas los bloques de espectro en subasta, las frecuencias y los montos que ofertan los demás, para que tomen decisiones según su interés. Claro es el único operador al que no se le permitirá escoger la ubicación en la banda de 3.500 MHz por recomendación de la SIC.



- Personas autorizadas: A cada cubículo sólo pueden ingresar máximo 10 personas por licitante. Quien entra no puede salir sino hasta que termine la subasta. Tendrán comida y baño propios.

