En el uso constante del celular los seres humanos se exponen a radiación emitida por estos dispositivos, la cual, en algunos casos, puede llegar a ser dañina a largo plazo.



Es por esto que entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado que el límite de un celular debe ser de dos vatios por kilogramo.

Sin embargo, y de acuerdo con un estudio de la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación, existen dispositivos que casi superan el límite.



Aquí le contamos cuáles son los más ‘tóxicos’ y cómo saber cuánta cantidad emite el suyo.



(Le puede interesar: Estas son algunas de las mejores páginas para encontrar trabajos remotos).

El estudio: Los 10 más radiactivos

Facebook Twitter Linkedin

En la lista hay celulares sacados recientemente al mercado. Foto: iStock

A finales del 2021, una oficina especializada en Alemania publicó una lista con 3.807 nombres de celulares y el nivel de toxicidad en vatios por Kilogramos.



De hecho, el análisis se realizó con relación a la medida SAR (tasa de absorción específica), en el que 0.25 es ideal y cerca de 2 vatios por kilogramo comienza a ser dañino.



En los primeros diez puestos de la lista se encuentran: El Motorola Edge, OnePlus 6T, Sony Xperia A2 Plus, Pixel 3A XL de Google, Pixel 4A de Google, Xiaomi Mi Note 10 emite, Phone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, i iPhone 13 mini y Xiaomi Mi 11 Lite.



La cantidad para los cinco primeros va desde 1,37 a 1,79 vatios por kilogramo. El Motorola Edge emite 1,79; el OnePlus 6T desprende 1,55; el Sony Xperia A2 Plus propaga 1,41; el Pixel 3A XL de Google emite 1,39 y el Pixel 4A de Google finaliza la primera parte con una cantidad de 1,37 vatios por kilogramo.



(Siga leyendo: Los NFT ya se pueden utilizar en Twitter como fotos de perfil).



Los otros cinco restantes van desde 0,89 a 1, 10 vatios por kilogramos. Xiaomi Mi Note 10 emite 1,10; el iPhone 13 Pro Max desprende 0,99; el iPhone 13 propaga 0,98; iPhone 13 Pro e i iPhone 13 mini emite 0,97 y, por último, el Xiaomi Mi 11 Lite que emite 0,89 vatios por kilogramo.



Si el nombre de su dispositivo móvil no figura en el listado, quiere decir que está en los rangos apropiados de emisión.



Sin embargo, si le interesa saber cuánta radiación emite su dispositivo lo podrá encontrar en el portal oficial de la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación.

¿Cuáles podrían ser los daños de la radiación?

Está claro que si alguno de estos dispositivos superará el límite no serían aceptados en el mercado. No obstante, la continua exposición a ellos, especialmente cuando realizamos llamadas, puede llegar a afectar la salud de los seres humanos.



(Lea también: Use su celular Android como batería portátil para cargar otros dispositivos).



Según el portal especializado ‘Medline Plus’, la cantidad de daño puede variar dependiendo de “el tipo de radiación, la cantidad, el tiempo de exposición, la forma en que se expuso a la onda radioactiva y que tan sensible es su cuerpo”.



En los casos más extremos, la radiación puede “dañar los tejidos al cambiar la estructura celular y dañar el ADN”, lo cual genera el desarrollo de células cancerígenas u otras enfermedades.

Más noticias

Internet fijo o móvil: ¿cuál falla más, según los usuarios?

Instagram probará permitir a creadores de contenido cobrar suscripciones

YouTube permitirá descargar videos para verlos después sin conexión

Conozca cómo cargar su celular Android sin necesidad de conectarlo

YouTube sería uno de los principales canales de 'fake news' del mundo

Tendencias EL TIEMPO