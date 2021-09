¿Quién es Ibai Llanos, el 'streamer' que entrevistó a Messi?

“A mí me salvaron los videojuegos”. Esa podría ser una definición de Ibai Llanos, el streamer más seguido a nivel mundial en habla hispana. Desde la combinación de los videojuegos y el fútbol, Ibai construyó su carrera, su profesión, su oficio. Se construyó a sí mismo. Era un adolescente cuando lo hizo.

¿Y qué hace Ibai Llanos? “Directos”, suele decir. Lo dice con naturalidad, como si en una palabra pudiera ser entendido por todos. Lo que Ibai hace, y a veces parece estar cansado de tener que explicar, es entretener. Desde Twitch, una red social que permite transmitir en vivo. Stremea, dicho en otras palabras. ¿Qué transmite? Carisma. Se lo puede ver en alta definición en un plano pecho, sentado en una silla de nave espacial, con un fondo de ladrillos iluminado en un azul violáceo. Habla sobre lo que se le da la gana, se enoja, hace reír, comparte aire, entrevista a superestrellas mundiales del deporte y la música, reacciona a videos, habla de actualidad y de lo que le pasa en su vida. Y lo ven unas siete millones de personas. Eso, solo en vivo. En diferido, vía YouTube, cada uno de sus videos tiene unas 5 millones de vistas.



Ibai es el ejemplo del nuevo formato de estrella del entretenimiento. Un hombre que relata partidos de videojuegos, un youtuber, un streamer, un creador de contenidos que hace humor, que cuenta sus problemas y su vida, que sienta opinión sobre los debates, que influencia a millones de jóvenes.

“Yo llamé a Agüero (jugador argentino de fútbol), pero sale con Ibai. Si me gana Ibai, me tengo que retirar. ¿Seis millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa? ¿Usa Twitch? No tengo idea de qué es Twitch. ¿Usted me va a decir que yo hago 20 puntos en La Red, que voy a ESPN y que haciendo eso soy un tonto, y este Ibai, estando en la casa todo el día, me gana? Yo me voy”, así arremetió el periodista deportivo Gustavo López en marzo pasado contra Ibai, con un ninguneo al aire en su programa de radio. Ese show de histeria llegó a internet, se volvió tendencia mundial y le mojó la oreja a Ibai.

“Si Dybala no quiere ir contigo, baja un poco de nivel, no vayas a un delantero de la Juventus... Llama a un delantero más de tu nivel, de tercera división keniata, pero a mí déjame tranquilo”, le contestó el streamer en Twitch, donde ha compartido aire con jugadores como Sergio Ramos, Paulo Dybala, Thibaut Courtois, Kun Agüero, Ronaldinho, Gerard Piqué, Andrés Iniesta. La élite de la élite.



Al día siguiente, Ibai salió en vivo en el programa de López en ESPN. Ahí lo hizo de nuevo, con altura, ironía y carisma, le devolvió el golpe en vivo y en su propio espacio.

Ibai Llanos (26 años) en la presentación de los cuartos de final del World Championship el 26 de octubre de 2019, en Madrid (España). Foto: Foto: Getty

Además, le dio una lección: ser streamer en Twitch y generar contenidos digitales se convirtió en una de las profesiones con más proyección a futuro y a la que millones de chicas y chicos de todo el mundo aspiran a dedicarse. Y eso, de por sí, es algo muy difícil que un porcentaje minúsculo logrará alcanzar: el 90 por ciento de las emisiones de Twitch en español tienen tres o menos espectadores de media. Que Gustavo López haya salido a desmerecer a Ibai significó hablarle a un sector de padres que no entienden qué hacen sus hijos frente a la computadora durante horas, a quiénes miran y qué aspiran ser. Para Ibai, lo que López hizo fue bullying en vivo al streaming. Ridiculizó el oficio y desvalorizó los sueños de muchos y las horas de trabajo de tantos otros.



“Los que ahora triunfan en Twitch, una plataforma de entretenimiento de 2021, tienen un recorrido muy largo detrás”, dijo Ibai en su lección a López.



La discusión expuso el desconocimiento sobre el tema de toda una generación: los analógicos, que parecen no dimensionar la potencia de la comunicación digital. En el mundo actual, la información corre por nuevos medios. Solo el 38 por ciento de la gente que se informa a diario les cree a los medios de comunicación tradicionales, el 46 por ciento confía más en las noticias “que encuentran por sí mismos”, el 52 por ciento esquiva las noticias “políticas” y el 86 por ciento se informa vía medios digitales y redes sociales, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford y el instituto Reuters realizado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, Chile, Kenia, Sudáfrica y Asia.



En este nuevo mundo, Ibai es un faro y una excepción. Un tipo con un nivel de ingresos anuales que supera por largo el millón de euros, según dijo él mismo, y que en enero pasado se mudó a una mansión donde hay un cine, piscinas, baños con jacuzzi, salas para ‘streamear’, entre otras cosas. El costo del alquiler de la casa, en la que vivía el exjugador de Barcelona Samuel Eto’o, ronda los 15.000 euros mensuales. Una suma que puede pagar por ‘streamear’.



Visto desde la superficie, sin consumirlo o sin escucharlo al menos un rato, Ibai parece un generador de contenidos vacíos y superfluos. Así lo creía Gustavo López, por ejemplo. Pero Ibai les habla todos los días a millones de chicos y chicas que lo escuchan, lo comprenden, como él los comprende a ellos, y lo siguen en sus opiniones. Incluso en las políticas, esas de las que menos charla, pero con las que tienen un impacto más masivo por superar los límites de sus temas diarios.



Ibai Llanos Garatea nació en Bilbao el 26 de marzo de 1995. Hijo de una familia tradicional de madre y padre trabajadores, suele decir que creció sin preocupaciones, siempre con sus regalos de cumpleaños y Navidades listos para ser descubiertos. Que gran parte de la tranquilidad económica de su familia estuvo dada por su abuelo, que trabajaba como enfermero a domicilio. A Ibai le gusta contar que cuando tenía alrededor de diez años lo acompañaba a las casas de sus pacientes para aprender de esa profesión. Ibai niño quería ser como su abuelo.



El gusto por el fútbol se volvió devoción y comenzó a seguir todos los partidos de la Liga española. A medida que crecía se fijaba más en aquellos que contaban esos partidos, en especial en los relatores. Manolo Lamas y Paco González eran los que conducían el Carrusel deportivo, un clásico programa español, una suerte de Oral deportiva.

La armonía de esa familia, que ya sumaba un nuevo integrante con el hermano menor recién llegado, empezó a terminarse con la crisis financiera española de 2008. Su madre perdió su trabajo, jamás volvió al mercado laboral, y su padre sufrió un brutal recorte salarial. Empezaron a llegar llamadas desde Madrid reclamando pagos de préstamos.

En medio del caos económico, que trajo caos familiar con discusiones cada vez más frecuentes, deudas que se multiplicaban, estrés y tensión, Ibai empezó a refugiarse en los videojuegos. Pasaba horas jugando al Call of Duty y luego al League of Legends (LoL), un juego multiplayer que disparó la escena de los e-sports, donde encontró otro plus: narrar. Con el tiempo se volvió relator. Años más tarde, junto con Ander Cortés formaron una dupla de relator-comentaristas de LoL. Al comienzo solo lo hacían para ellos mismos, comentando los partidos de un amigo, que dicen era “muy malo”. Luego llevaron esos relatos a Twitch. La plataforma marcaba cinco espectadores, tres eran ellos.

Esas partidas les sirvieron como terreno de entrenamiento en el oficio de relatar LoL. Y cuando en 2014, con 19 años, vía casting, entraron como narradores oficiales de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), nacía la carrera de Ibai.

Dificultades en su carrera

“Ibai tiene un talento infinito y la Liga de Videojuegos Profesional lo ve”, dice el stremear BarbeQ, parte del clan de Ibai. Y como la LVP lo vio, le ofreció un contrato para ampliar sus participaciones en eventos en vivo, presentaciones y más partidas. Para eso tenía que mudarse a Barcelona. Ibai tenía 21 años y debía alejarse de su familia por primera vez. El despegue de su carrera dependía de plantarse en su vida adulta.



El mundo se le vino encima. Sufrió ataques de ansiedad que lo llevaron a un encierro casi absoluto. Estaba en un departamento que odiaba, en una ciudad alejada y gigante, solo y con responsabilidades como nunca antes. “No podía hacer mi vida normal”, recuerda. “Estaba relatando un partido y tenía que ‘mutearme’ un minuto porque sentía que me ahogaba, no podía salir a la calle, no podía dormir”.



Después de superar ese proceso con terapia y saliendo a la calle de a poco, en prácticamente todas las entrevistas que concede Ibai recuerda este episodio y destaca la importancia de tratar estos problemas y de pedir ayuda. A su modo, y desde su experiencia, Ibai monta una campaña de salud mental dirigida a un público frágil de emociones.



Superado ese momento, Ibai decidió comenzar a abrirse más en redes sociales. Hasta ahí solo hablaba de LoL en Twitter. Pero quería demostrar que era más que un relator de e- sports y aprovechó su colchón de seguidores para volverse viral. Empezó a hablar de fútbol, de básquet y, sobre todo, a hacer humor.



Arrancaron los hits: en tono de jugador de fútbol narró las dificultades de un adolescente en un año escolar, luego comentó una carrera de canicas, la final del mundial de ajedrez, una jugada de Mario Bros. y cómo hacer su propia cama.



Ibai se ha quejado del listening de la Secundaria; ha reaccionado a entrevistas suyas en la televisión española, logrando que un canal de TV abierta le ceda los derechos para poder usar ese programa en Twitch, y grabado spots de ficciones, y producciones de miles de euros, para promocionar su salida de G2 Esports, una corporación de videojuegos y producción de contenidos gamers, y anunciar el lanzamiento de su propia franquicia-marca-productora que tiene como base de operaciones su nueva mansión, donde vive junto con Ander Cortés, BarbeQ y otros streamers.



Entre lo más destacado que ha hecho este año: comprar los derechos de la Copa América para poder transmitirla por su canal de Twitch para España y su ciclo de entrevistas ‘Charlando tranquilamente’, por el que pasaron desde Nicky Jam y Ed Sheeran hasta Ronaldinho.



El sábado 7 de agosto de 2021, Barcelona anunció que Lionel Messi daría una conferencia de prensa para despedirse del club. Mientras el mundo esperaba ese momento, a la casa del futuro jugador del Paris Saint-Germain llegan jugadores del club culé, familiares y amigos para despedirse. Entre los autos que pasan entra el de Sergio ‘Kun’ Agüero, amigo de Messi y recién mudado a Cataluña. En el asiento del acompañante, “el amigo de un amigo”: Ibai. La última noche de Messi en España, Ibai lo conoce personalmente. Y, luego, se saca una foto que hoy tiene unos dos millones y medio de likes en Instagram.



Al día siguiente, Ibai contó en su Twitch cómo conoció a Messi. Su forma de narrar, con simpleza y un tono que parece sincero, que busca el chiste, pero sin esfuerzo, imanta y empatiza. A pesar de sus mansiones, de sus millones, de seguidores y de euros, Ibai todavía parece un niño que le está contando una historia fantástica a sus juguetes.



48 horas después, en pleno estadio del PSG, Ibai va a tener una nueva andanza para contar: entrevistar a Messi mano a mano. Es histórico, la primera vez del ‘diez’ en Twitch.



Ibai lo hizo de nuevo.



GONZALO BUSTOS

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA