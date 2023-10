Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de X (anteriormente conocida como Twitter), destacó la distinción entre X y Twitter, resaltando la rapidez con la que X está implementando cambios tanto para sus usuarios como para los anunciantes. Sin embargo, se ha mantenido evasiva respecto a los planes de Elon Musk para convertir la plataforma en un servicio de pago.



(Le puede interesar: ¿Por qué Elon Musk usa la X en sus proyectos de vida? Esta es la razón de su obsesión).

Durante una entrevista en la Code Conference con la periodista de 'CNBC', Julia Boorstin, Yaccarino declaró que "X es una nueva compañía que está construyendo sus cimientos en la libre expresión y la libertad de discurso", en contraste con Twitter, que "operaba bajo un conjunto diferente de normas, filosofías e ideologías que lo arrastraban hacia la censura".



La CEO enfatizó que estamos viviendo "un nuevo día en X" y resaltó el desempeño positivo de la plataforma en los últimos meses. Entre los indicadores clave se encuentran los más de 540 millones de usuarios globales y el regreso del 90% de los 100 principales anunciantes de X en las últimas doce semanas, con alrededor de 1500 de ellos regresando.



(Le puede interesar: 'Curupira', el nuevo aliado con IA: ayudará a prevenir la deforestación en el Amazonas).

Facebook Twitter Linkedin

Linda Yaccarino Foto: Bloomberg

A pesar de estas cifras alentadoras, Yaccarino no proporcionó datos específicos sobre la cantidad de usuarios activos diarios de X. En su lugar, mencionó el crecimiento de "50,000 entornos curados y conversaciones de comunidades" en X, además de un aumento significativo en la participación y el tiempo dedicado desde junio.



(Lea más: Preocupación en la Unión Europea por el impacto de la desinformación en Twitter (X)).



Yaccarino también subrayó la diferencia clave entre X y otras empresas: la velocidad de cambio y la ambición.



Desde la adquisición de X por parte de Musk, se han realizado cambios en la infraestructura de más de cinco productos, junto con la implementación de herramientas de seguridad de marca, moderación de contenido y otros productos para anunciantes, como la verificación de socios de terceros.



Por último, la directora ejecutiva destacó la importancia que X otorga a la integridad de las elecciones y la asignación de recursos de todos los equipos de trabajo en esta área. No obstante, optó por no comentar directamente sobre el despido del equipo dedicado a la integridad de las elecciones, un tema que Elon Musk confirmó en su perfil de X, alegando que "estaba socavando la integridad electoral".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

Más noticias