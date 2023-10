Líderes del E-Commerce se reúnen en Bogotá para el Festival Five 2023

La industria del comercio electrónico en Colombia está experimentando un auge importante, consolidándose como uno de los sectores de mayor dinamismo y crecimiento en el país.



Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CEEE), las ventas en línea en el segundo trimestre del año alcanzaron la cifra de $15.1 billones, lo que representa un impresionante aumento del 11.1% en comparación con el mismo período del año anterior y un sorprendente 70.3% en comparación con mayo, junio y julio de 2021.

Estas cifras positivas son aún más destacables cuando se tiene en cuenta la incertidumbre económica y otros desafíos que han afectado el bolsillo de los colombianos, como la alta inflación de septiembre, que superó las expectativas al ubicarse en un 10.99%, y la constante volatilidad del dólar, con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) que supera los $4,200, en contraste con los $3,900 registrados hace apenas un mes.



Además, la elevada tasa de usura, que se sitúa en un 42.05% efectivo anual, ha impactado negativamente el consumo a través de tarjetas de crédito.



Las empresas con aplicaciones móviles experimentan un aumento promedio del 20% en los ingresos. Foto: iStock

Pese a este complejo panorama económico, la industria del comercio electrónico ha demostrado una notable resiliencia.



Según la CEEE, las transacciones de ventas en línea en el segundo trimestre de este año superaron los $90.9 billones, un 9.8% más que en el mismo período de 2022 y un asombroso 39% mejor que en 2021.



Las operaciones a través de medios digitales y la recaudación ascendieron a $137.1 billones, mostrando un incremento del 25.7% en comparación con el segundo trimestre de 2022 y un impresionante 72.8% en comparación con la misma fecha de 2021.



Para comprender el trasfondo de estas cifras récord, analizar el estado actual del comercio electrónico en Colombia y debatir sobre el futuro de esta industria, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) organizará la sexta edición del Festival Five el próximo 30 de octubre en su sede en Salitre. Este evento reunirá a los principales líderes y emprendedores del mercado del comercio electrónico.

Así funciona el Festival Five

El Festival Five, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en colaboración con Five Festival, Triidy, y la Fintech Loopay, se espera que cuente con la asistencia de 1.200 participantes y ofrezca más de 44 conferencias a cargo de 28 ponentes.



El evento será el próximo 30 de octubre. Foto: istock

Estas conferencias abordarán temas que incluyen las últimas tendencias en el comercio electrónico y el dropshipping 4.0, el impacto del metaverso en la experiencia de compra en línea, la inteligencia artificial y su contribución al comercio electrónico, así como estrategias de dropshipping basadas en la sostenibilidad y la responsabilidad social.



Jorge Arias, CEO de Five Festival, señaló: "Igualmente se presentarán los más recientes avances en plataformas tecnológicas enfocadas en comercio electrónico, marketing digital, logística para el transporte de envíos y Networking, un espacio para conectar con los mejores mentores, socios y aliados estratégicos de la industria".



Además, líderes de la industria como Movistar y Amazon presentarán soluciones tecnológicas de vanguardia para impulsar las ventas en línea desde dispositivos móviles.



Uno de los aspectos más destacados del evento será una rueda de negocios que proyecta cerrar ventas y acuerdos de colaboración por un total de US$ 2 millones. En esta rueda de negocios, participarán representantes de las plataformas tecnológicas más reconocidas, empresas de logística, proveedores de medios de pago digital y compañías de marketing.



El Festival Five se perfila como un evento crucial para la industria del comercio electrónico en Colombia, brindando una plataforma para la discusión de tendencias, la presentación de tecnologías innovadoras y la generación de oportunidades de negocio en un sector en constante crecimiento. La industria del comercio electrónico en Colombia continúa desafiando las adversidades económicas y apunta a un futuro prometedor y lucrativo.

*Este contenido fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial basado en información de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y contó con la revisión de una periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

