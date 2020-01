Libros de tecnología recomendados para leer en el 2020

La forma como está cambiando la sociedad con la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y la competitividad en medio de la economía naranja son algunas de las temáticas que este año marcarán la agenda pública. Así lo creen algunas figuras de la industria que tienen sus recomendaciones de libros para leer este año.



Aunque la electrónica, la robótica y las telecomunicaciones impactan la vida diaria de millones de usuarios, algunos aún no dimensionan el peso de esta realidad sobre sus rutinas. Pero si su propósito del 2020 es aumentar la cantidad de libros para leer este año, le tenemos algunos recomendados que pueden despertar su curiosidad por la tecnología.

Habilidades blandas

El primer recomendado llega de la mano de Ana Lucía Lenis, gerente sénior de Políticas Públicas de Google para la Región Andina. Se trata del libro Factfulness: Diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo, escrito por Hans Rosling, Ola Rosling y Anna Rosling Rönnlund.

Es un texto que a través de anécdotas, datos y hechos reales demuestra que, a pesar del negativismo generalizado, el mundo es hoy un lugar mejor para vivir y la realidad social y económica del planeta es mucho más esperanzadora que hace 50 o 100 años.

Para Lenis, las personas, influenciadas por líderes de opinión o por el pesimismo “solemos repetir que el mundo va de mal en peor, y a veces llegamos a afirmar que la humanidad es un caso perdido”, pero el libro de Rosling demuestra que es importante “seguir apostando por iniciativas que continúen haciendo de este planeta uno más justo, inclusivo y equitativo”.

Por su parte, Juan Sebastián Rozo, actual director de asuntos públicos de Rappi y exministro TIC, recomienda el libro Pensar rápido, pensar despacio, escrito por el psicólogo Daniel Kahneman, nobel de economía en 2002.Aunque es un texto del 2011, se trata de un relato explicativo que se mantiene vigente hoy día, pues analiza la forma como el cerebro toma decisiones.

El autor plantea que mientras la mente desarrolla el proceso de pensamiento, al tiempo le cuesta pensar de manera lógica. De esa forma existen dos sistemas de pensamientos manejados por los seres humanos: el primero es un sistema rápido, estereotipado y netamente intuitivo y automático; el segundo se expone como un sistema deliberado y que requiere esfuerzo.

Para exponer su punto, el autor toma de ejemplo a las cabezas detrás de las gigantes tecnológicas como Google y Facebook y plantea cómo el éxito de ellas ha sido en gran medida producto de mentes brillantes y rápidas.

Inteligencia y negocio

Francisco Miranda, director de Portafolio, señala títulos actuales como Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age, escrito por el presidente de Microsoft, Brad Smith, y su directora de comunicaciones, Carol Ann Browne; y The Big Nine, de Amy Webb. Ambos desentrañan lecciones del desarrollo tecnológico desde las raíces y orígenes de las compañías y los panoramas futuros y desafíos venideros.

Cualquier persona interesada en el mundo que la rodea, en las tendencias sociales, económicas y políticas, de Colombia y del mundo, debería leer sobre tecnología FACEBOOK

TWITTER

En su concepto, “cualquier persona interesada en el mundo que la rodea, en las tendencias sociales, económicas y políticas, de Colombia y del mundo, debería leer sobre tecnología”.

Por su parte, el experto en arbitraje Daniel Peña, miembro de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Medellín y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), recomienda el libro Human Compatible: AI and the Problem of Control, escrito por el profesor Stuart Russell, de la Universidad de Berkeley, que habla sobre los alcances y efectos de la inteligencia artificial.

A diferencia de otros textos de tinte pesimista, el autor cuestiona el hecho de que los seres humanos estén destinados a un conflicto con los robots.

En el libro, publicado en septiembre de 2019, Russell asegura que dicho escenario puede evitarse repensando la inteligencia artificial desde cero, pensando en sus beneficios y en los avances que se deben de alcanzar antes de recibir una IA sobrehumana.

En un panorama más local, Peña cita también el libro Las tecnologías de información como base de la competitividad en las organizaciones, publicado el 2019. Es un texto “ideal para pequeños o grandes comerciantes que buscan hacer crecer su negocio con herramientas tecnológicas”.

Por otro lado, Daniel Castaño, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad de California, recomienda el libro El artista de la máquina, el mundo de la creatividad impulsada por la IA, escrito por Arthur Miller.

Según Castaño, el libro “nos recuerda que los humanos somos el centro de la revolución digital”, mientras analiza el interrogante de si en verdad las computadoras son máquinas creativas, capaces de componer música, crear pinturas, escribir e interpretar, o si por lo contrario son una herramienta de los seres humanos para crear dicho arte.

El texto investiga la naturaleza de las emociones y la conciencia, para concluir que los computadores ya pueden ser tan creativos como los humanos y tendrán la capacidad de sentir y pensar por sí solos, eventualmente.

YESHICA ORJUELA TORRES

REDACCIÓN TECNÓSFERA@YeshicaT​