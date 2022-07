El poder usar una libreta de apuntes como organizador y que además esta información esté en una aplicación en su dispositivo móvil es la fusión de dos mundo producto de una innovación que surgió en Colombia.

The SmartNotebook, es el resultado de la tesis de grado de Joseph Drezner de 23 años, un estudiante de administración de empresas del Cesa que apostó por digitalizar automáticamente los datos escritos en una libreta y, que de manera automática o luego de escanear un código QR, estos queden directamente en el celular a través de una aplicación.



La libreta está fabricada a partir de productos ecológicamente amigables: papel a partir del bagazo de la caña de azúcar y eco cuero. Cuenta en su fabricación con un proceso manufacturero que apoya la inclusión social, empleando a madres cabeza de familia para la realización de sus acabados. Además, interactúa con la aplicación especializada en digitalizar, buscar e identificar la letra del usuario, la cual ha sido desarrollada 100 por ciento en el país.



La familia de Drezner se ha dedicado al negocio de la impresión comercial durante décadas en Colombia, por eso surgió la intención de fusionar el habitual uso del papel para la toma de apuntes y la tecnología frente a la necesidad de digitalizarlos, ante la incertidumbre de la continuidad de esta industria.



"La idea va más allá de ser un escaneo tradicional, apunta a migrar la lectura y escritura al formato digital, para así poder buscar y encontrar de manera eficiente el contenido de las notas, que no haya problemas o inconvenientes al digitalizar la letra y que sea sencillo de hacer”, explicó Andrés Echeverry, Director de Negocios de The SmartNotebook.



Entre las cosas que estudió Joseph Drezner estuvo el resurgimiento durante la pandemia de la escritura y el hábito de tomar notas para evitar el ruido que surge en las reuniones por los teclados, y trató de utilizar a su favor este nuevo segmento de negocio sin dejar de ser amigable para aquellos que no encuentran en la tecnología la herramienta más cómoda.



Este análisis dio un valor agregado y facilitó el nacimiento de la idea y la integración de la tecnología con la aplicación que convierte el amor por la escritura tradicional en notas digitales que van directo a sus dispositivos móviles.



La aplicación desarrollada está disponible para Android y iOS, y permite escanear sus notas en papel y convertirlas en texto digital.



Se pueden usar palabras claves para que, en cuestión de segundos, tan solo indicando una palabra que tenga la nota sea más sencillo y resulte más fácil buscar, o incluso agrupar, los escritos si estos se tratan de un mismo tema.



“De esta manera es más fácil interactuar y poner incluso alertas en el calendario del smartphone, pues permite automatizar la búsqueda de las anotaciones. Además, la tecnología incluye un reconocimiento de texto digital desarrollado por Google para que pueda aprender de los distintos tipos de letra, la forma que tienen y cómo va cambiando o evolucionando la tipografía, para entrenarse en el trabajo de que cada vez pueda identificar mejor los escritos”, agregó Echeverry.



Entre los atajos de la aplicación están las programaciones directas para archivar. Estas funciones también se pueden personalizar y, de acuerdo al uso que le de el usuario, atribuírseles a un botón dentro de la aplicación. Además, las notas se pueden compartir en la nube, vía correo electrónico, y también a través de las redes sociales de su preferencia.

