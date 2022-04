Hacer de Twitter, un lugar donde premie la libertad de expresión, es la consigna del nuevo dueño de la red social, Elon Musk, así lo dejo ver el empresario luego de que su oferta de 44.000 millones de dólares por más del 9 por ciento de las acciones de la aplicación fuera aceptada.

El fundador de Tesla, que ahora tiene más del 9 por ciento de las acciones Twitter, lanzó el 14 de abril una oferta por 54,20 dólares por cada acción que finalmente son los que pagará para adquirir la totalidad de la compañía con una transacción valorada en aproximadamente 44.0000 millones de dólares, y Twitter se convertirá en una empresa privada.



La libertad será el foco y norte de la empresa según dijo Musk tras comunicar la compra. "La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y

Twitter es la plaza digital del pueblo donde se debaten los asuntos vitales para el futuro de la humanidad".



El sudafricano señaló que quiere "hacer un Twitter mejor que nunca al potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los 'bots' de 'spam', y autentificar a todos los humanos", pues dice que la empresa tiene un gran potencial.



Según los términos del acuerdo, los accionistas de Twitter recibirán $54,20 dólares en efectivo por cada acción al cierre de la transacción propuesta. El precio de compra representa un incremento del 38 por ciento con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril de 2022, que fue el último día de negociación antes de que Musk revelara su participación de aproximadamente el 9% en Twitter.



En contraste las acciones de Tesla, compañía de la que Musk es fundador, han perdido un 7,44 por ciento desde el 1 de abril de 2022, pasando de los 1.077 dólares a 998, solo hoy 7.03 por ciento.



Bret Taylor , presidente independiente de la junta directiva de Twitter, explicó que la aceptación de la oferta de Musk se dio tras un proceso reflexivo e integral pues está enfocada en el valor, la certeza y la financiación.



"La transacción propuesta generará una prima de efectivo sustancial, y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter".



A su turno, Parag Agrawal, el CEO de la red social dijo que "Twitter tiene un propósito y una relevancia que impacta al mundo entero. Profundamente orgulloso de nuestros equipos e inspirado por el trabajo que nunca ha sido más importante".

Lea también: Twitter es de Elon Musk: aceptan compra por 44.000 millones de dólares

Uno de los efectos que tiene la compra es que se espera que la transacción, que fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter, se cierre en lo corrido del 2022 y estará sujeta a la aprobación de los accionistas, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.



Musk ha asegurado 25.500 millones de dólares financiamiento de préstamos de margen y deuda totalmente comprometidos y está proporcionando un compromiso de su propio capital de aproximadamente 21.000 millones de dólares.



Twitter planeaba publicar sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2022 antes de la apertura del mercado el 28 de abril de 2022, pero a la luz de la transacción no se realizará.



Por ahora, la aplicación no permitirá actualizaciones de productos a menos que sean criticas para el negocio. En el pasado Musk ha compartido muchas ideas para la plataforma, desde agregar un botón para editar los Tweets hasta convertir la sede de Twitter en San Francisco en un refugio para personas sin hogar.



¿Vuelven los bloqueados?



Tras la toma de control de Musk y su posible implicación sobre cuentas censuradas, se consultó incluso con el expresidente Donald Trump, uno de los censuramos más memorables, pues fue vetado tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y tras esto ha sacado su propia red social Truth.



Trump aseguró a Fox News que, en cualquier caso, no pensaba volver: "Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth". ​

Más noticias

Elon Musk vs Twitter: ¿en qué va su oferta hostíl?

Twitter vs Elon Musk: ¿qué es la 'píldora venenosa'?