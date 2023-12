LG lanzará un robot con inteligencia artificial para el cuidado del hogar: así funciona

LG presentará su nuevo robot con Inteligencia Artificial (IA) para hogares en CES 2024. Este cuenta con diversidad de funciones que le permiten moverse, aprender, comprender y participar en conversaciones complejas, todo ello bajo la perspectiva “Zero Labor Home” u “Hogar con cero labor”.

El nuevo agente aprovecha la tecnología de conducción autónoma con un diseño de rueda de “dos patas”, que le permite navegar por el hogar de forma independiente. El dispositivo puede interactuar verbalmente con los usuarios y expresar emociones mediante movimientos que son posibles gracias a las articulaciones de sus “piernas”.



Además, el uso de la tecnología de IA multimodal, que combina el reconocimiento de voz e imágenes con el procesamiento del lenguaje natural, le permite comprender el contexto y las intenciones, así como comunicarse activamente con los usuarios.



El agente de IA está equipado con la plataforma Qualcomm Robotics RB5 que permite funciones de IA en el dispositivo, como el reconocimiento facial y del usuario.



Asimismo, utiliza su cámara integrada, el altavoz y varios sensores para recopilar datos ambientales en tiempo real, como la temperatura, la humedad y la calidad del aire interior. Incluso, puede actuar como monitor de mascotas y guardia de seguridad, proporcionando a los usuarios la capacidad de ver y cuidar de sus mascotas de forma remota y enviando alertas si se detecta cualquier actividad inusual. Las tecnologías de IA de LG analizan estos datos, aprendiendo continuamente y combinándolos con información externa.



Además, ofrece una versatilidad y escalabilidad excepcionales. Por ejemplo, puede cuidar la casa de forma autónoma cuando no hay nadie, moviéndose de una habitación a otra y enviando notificaciones al smartphone del usuario si encuentra una ventana abierta o alguna luz encendida. Asimismo, puede ayudar a ahorrar energía conectándose a una toma de corriente inteligente y apagando los dispositivos que no se utilicen en toda la casa.



Cuando el usuario vuelve, el agente lo recibe en la puerta, discierne sus emociones analizando su voz y sus expresiones faciales y selecciona música u otros contenidos que se adapten a su estado de ánimo. También ayuda a los usuarios en su vida diaria, proporcionándoles detalles sobre el transporte, actualizaciones meteorológicas, horarios personales o recordatorios para tomar medicamentos.

También puede leer: