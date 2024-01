LG aumenta un 70% el rendimiento gráfico de sus nuevos televisores OLED 

LG Electronics ha lanzado dos nuevos modelos de televisores, el LG Signature OLED M4 y el LG OLED G4, equipados con el avanzado procesador Alpha 11 IA. Este procesador incrementa el rendimiento gráfico en un 70% y acelera la velocidad de procesamiento en un 30%, comparado con modelos anteriores de la marca.



Estos televisores, parte de la línea OLED de LG, presentan una notable mejora en la integración de la Inteligencia Artificial, con un análisis detallado de la imagen píxel por píxel, lo que resulta en una mayor nitidez de objetos y fondos.



En su enfoque de personalización y accesibilidad, LG sigue el lema 'Sync to You, Open to All', reflejando su compromiso con la creación de experiencias a medida y productos accesibles para todos los usuarios. El modelo LG Signature OLED M4 destaca por su nuevo tamaño de 65 pulgadas, transmisión inalámbrica y audio hasta 4K 144Hz gracias a la tecnología Zero Connect Box.



Televisores OLED de LG Foto: Cortesía

Ambos modelos incluyen mejoras como la tecnología Dynamic Tone Mapping Pro, que proporciona imágenes con un aspecto más tridimensional, y la función IA Sound pro, que separa las voces de la banda sonora para una mayor claridad en los diálogos.



Además, los televisores cuentan con Game Optimizer para una experiencia de juego optimizada, son compatibles con Nvidia G-Sync, AMD FreeSync y funcionan con la última versión de webOS, que permite ajustes personalizados en la calidad de imagen y la creación de perfiles de usuario.



En cuanto a conectividad, estos televisores son compatibles con estándares como Matter, Apple AirPlay y Google Chromecast, y pueden emparejarse con accesorios como barras de sonido LG. También ofrecen diversas funciones de accesibilidad y personalización, accesibles desde la sección 'Accesibilidad' de Quick Card.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press y contó con la revisión de la periodista y un editor.