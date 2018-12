¿Por qué el Senado gravó con IVA a la industria de modelos webcam?

Entre los artículos de la Ley de Financiamiento que fueron aprobados este martes en el Senado se encuentra el de gravar con IVA a la industria de las modelos webcam en Colombia.

El senador Jonathan Tamayo, conocido como 'Manguito', promovió la proposición argumentando que es una industria que produce 480 millones anuales en Colombia pero que daña la imagen de los jóvenes y de las mujeres en el país.



“Buscamos regular esta práctica porque este es un negocio desafortunado donde se está usando el cuerpo de las mujeres para vender al exterior.”, dijo Tamayo.



De acuerdo con el congresista, con el pago de este impuesto se espera el aporte de "más de 50 mil millones de pesos anuales al país que pueden ser utilizados en activar fuentes de empleo dignas".

La idea, según el congresista, "es darle una regulación para que entre el recurso al estado, lo que nos puede servir para salud y deporte, pero a lo que más le apunto es a que se utilicen esos recursos para generar empleo en esas regiones donde hay más modelos webcam".



Tamayo agregó que el espíritu de la propuesta no es legalizar sino regular. "Acabarlo sería ser iluso pero sí frenarlo y regularlo para que disminuya". El senador explicó que la forma de ejercer ese control sería a través de la creación de una federación creada por los mismos gremios de la industria.



El impuesto se le cobraría al promotor que consigue la modelo y los ingresos se recogerían mediante la declaración de renta.

Juan Bustos, asesor de modelos webcam, aseguró que la idea le parece positiva pues la industria carece de normas claras por lo que esta es una oportunidad para salir del vacío legal que enfrenta. "El negocio no es ilegal ni tampoco legal y eso hace que estemos en el limbo. El hecho de gravar me parece que es positivo porque se va a tener que normativizar la industria. Es un beneficio porque vamos a tener reglas claras", dijo.



"Como ciudadanos tenemos una responsabilidad con Colombia, el hecho de pagar los impuestos implica que el gobierno va a utilizar los recursos para seguridad social o inversión. Veo que tiene demasiadas posibilidades", agregó.



Sobre la posición del senador Tamayo respecto a los daños que genera esta industria, Bustos señaló que es un tema de percepción moral. "Esta es una industria más que trabaja con entretenimiento adulto pero que no es nada más que una actividad que alguien están haciendo y ejerciendo no solo por el dinero sino por gusto", afirmó.



Bustos agregó que por el vacío normativo las modelos se enfrentan a diferentes problemas. "Si por ejemplo necesitan abrir una cuenta el banco no les recibe el dinero y les cierra la cuenta porque no existe en el sistema de la Dian un código que diga modelos de webcam", afirma.



