El primer comercial de TV escrito solo por inteligencia artificial

Un ingeniero japonés se despide entre lágrimas de su creación. Un bello y reluciente vehículo de lujo emprende un viaje a lo largo de una carretera que separa un forndoso bosque de un mar en calma. Al fondo, nubes de tormenta no auguran un amable destino.



En efecto, el auto va a una instalación de pruebas de choque y a su llegada técnicos están retirando los restos de otro de tantos vehículos que han sido destruidos en ese propósito. Pero este no es cualquier vehículo y, pese a estar encadenado, el Lexus ES sobrevive accionando de manera automática los frenos y evitando la colisión.

Mejor véalo usted:

Se llama 'Driven by Intuituion' y la marca de automóviles de lujo japonesa lo describe como el primer comercial de televisión escrito íntegramente por una herramienta de inteligencia artificial. Sus 60 segundos fueron producidos usando como base textos escritos por Watson, la IA de IBM, sin adiciones, correcciones o alteraciones.



Espectadores seleccionados vieron el clip el jueves 15, durante un debate con representantes de la empresa y los creativos que lo produjeron, en la Social Media Week de Londres, pero audiencias de todo el mundo pueden verlo desde el 19 de noviembre en EE. UU. y Japón.



"Para nosotros, la inteligencia artificial es innovación, no lo planteamos como el hombre contra la máquina, sino como el hombre junto a la máquina", explicó Michael Tripp, jefe de comunicaciones de Lexus en Europa.



Según indicó el ejecutivo, se trata de una tecnología que permite "incrementar la eficiencia del trabajo, tomar decisiones con muchísima más información y crear una experiencia personalizada para el consumidor".



Por supuesto, rodar el anuncio es una empresa distinta. Para eso, Lexus acudió al escocés Kevin Macdonald, ganador de un Óscar por su documental "Un día de septiembre". El resultado es, por lo tanto, la suma del trabajo de Macdonald y las empresas de creatividad y marketing The&Partnership London y Visual Voice, siempre de la mano del guion que redactó el programa de inteligencia artificial.



Lexus dice que el anuncio trata de "presentar la simbiosis entre la inteligencia artificial y la natural", según indicó Kate Levchuk, una escritora especializada en tecnología. En ese sentido, es notable que la máquina haya echado mano de referencias como la figura del "Takumi", o artesano en japonés, (en rigor es un ingeniero de la fábrica) quien se despide de su obra para verla peligrar en libertad. La estructura responde a la fórmula problema-solución, pero usa efectos dramáticos para aumentar la tensión y resuelve todo con un giro sorpresivo, "lo que evidencia la efectividad de la tecnología intuitiva del propio coche", apuntó la empresa en un comunicado de prensa.



Según explicó Macdonald, en un proceso creativo "normal" el director recibe el guión y se encarga de corregirlo para que tenga más sentido o pueda ajustarse a los requerimientos de presupuesto, "pero aquí no lo hicimos porque queríamos reflejar exactamente lo que había escrito la máquina".



Es por eso que hay una multitud de reporteros cubriendo la prueba de impacto y transmitiéndola en vivo y que el auto conduce por el lado incorrecto de la calzada, sin persona alguna delante del volante.



Para desarrollar la historia, el programa analizó cientos de anuncios de coches y otros productos de lujo de los últimos 15 años, todos ellos premiados por su calidad, para establecer patrones y tendencias, así como datos de inteligencia emocional para entender cómo conectar con los espectadores.



El propio Lexus ES utiliza una tecnología similar a la que desarrolló el anuncio para detectar situaciones de riesgo y activar automáticamente los frenos o la dirección en respuesta a las condiciones del tráfico y así evitar accidentes.



La producción generó muchas cuestiones en torno al impacto que este tipo de tecnología pueda tener en la industria de la creatividad, y aunque la mayoría de los expertos se mostraron optimistas, Macdonald apuntó que había algo "espeluznante" en que una máquina pueda programarse para ser así de creativa.



Ante esto, Tripp, el responsable de Lexus, no tuvo ninguna duda al apuntar que "esta tecnología facilita nuestro trabajo", lo que "abre las puertas al aspecto más humano de la creatividad". "Para nosotros lo importante es utilizar esta experiencia como un ejercicio para aprender y seguir avanzando", agregó.



*Con Efe