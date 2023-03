En el 2023 siguen creciendo las innovaciones tecnológicas y sin lugar a dudas las pantallas enrollables es una de las tendencias que más está creciendo dentro de la industria.



En el marco del Mobile World Congress 2023 (MWC) brillaron por su presencia en diferentes marcas este tipo de pantallas, Motorola presentó el prototipo de celular con pantalla enrollable que se amplía y Lenovo no se quedó atrás.

En su stand mostraron también un portátil que puede hacer que su pantalla crezca y pase de tener 12,7 pulgadas hasta 15,13 en un formato de 8:9.



La forma de este dispositivo es algo particular y teniendo en cuenta que la pantalla llega a un tamaño mayor al del promedio, el enfoque con respecto al público podría ser mucho más corporativo.



Sin embargo, cabe resaltar que este es un prototipo, que incluso se mostró en una caja de cristal para que las personas no pudieran manipularlo. Esto podría sugerir que aún se están haciendo mejoras.



Aunque por lo que desde EL TIEMPO pudimos ver en el MWC que la investigación va por muy buen camino, gracias a la calidad de este prototipo.



Teniendo en cuenta que este es un dispositivo de prueba, no se tiene certeza si llegará al mercado, pero se espera que la compañía anuncie próximamente en qué van este tipo de proyectos.