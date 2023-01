El desempeño de las criptomonedas durante el 2022 estuvo marcado por una fuerte volatilidad, entre otros aspectos, por el presunto fraude millonario de FTX y su posterior quiebra. Tras este hecho, el sector enfrenta el reto de generar más confianza a sus inversionistas.



"Estamos ante uno de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos”, reconoció el ente acusador al anunciar los ocho cargos penales que actualmente enfrenta Bankman-Fried, fundador de FTX, como fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Además, los reguladores financieros también presentaron cargos civiles.



De acuerdo con Andrés Gómez, country manager CryptoMarket Colombia, lo ocurrido con FTX muestra "la importancia de que este tipo de plataformas en todo el mundo se acojan a las normativas locales y en caso de que éstas no existan, busquen proactivamente antecedentes globales que entreguen a sus clientes la garantía y seguridad necesarias en todas las operaciones que realizan".



El experto aclaró que este hecho encendió las alarmas sobre la protección y el respaldo de los fondos de los usuarios. El impacto fue a nivel mundial, tanto en Colombia como en Latinoamérica.



En cifras, el 51 por ciento de los latinoamericanos realizaron transacciones con algún criptoactivo durante 2022, según los resultados del New Payments Index de Mastercard; y el 33 pro ciento ha utilizado stablecoins (criptomonedas estables, con paridad en una moneda tradicional como el dólar) para hacer compras diarias.



Incluso, Colombia se ubica dentro del Top 10 del informe que presentó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y que reveló los países con mayor adopción de criptomonedas en el mundo.



Esto debería servir de llamado para el país, de acuerdo con Andrés Gómez. "Llegó la hora, y sin más retrasos, de promover decididamente en Colombia las herramientas que permitan una experiencia responsable y más segura en el manejo de las criptos, considerando las ventajas de este tipo de moneda, entre ellas, sus facilidades para la compra y venta, su digitalización e independencia, ya que, al no ser controladas por gobiernos o bancos centrales, no se rigen por decisiones dependientes de los gobiernos de turno", aseguró.



Finalmente, lo sucedido con FTX puede verse como un punto de quiebre para fortalecer el ecosistema cripto y obligar a las plataformas a informar a sus clientes sobre las garantías necesarias para resguardar su dinero.