El pasado 5 de julio, Riot Games, una de las compañías desarrolladoras de videojuegos más grandes del mundo, anunció una noticia preocupante para los fanáticos del juego League of Legends, pues el precio de los Riot Points (RP) y las TFT Coins subiría para los usuarios de Latinoamérica.

Los RP y las TFT son las monedas virtuales utilizadas en el mundo de League of Legends y que se adquieren con dinero real. Con este elemento, los jugadores pueden entrar a la tienda Riot y comprar diferentes accesorios para sus avatares, desbloquear contenido diferente y obtener nuevos poderes.



Por esta razón, los fanáticos del videojuego invierten constantemente en estas monedas virtuales y así van generando cada vez más experiencia en el universo de League of Legends, aunque esta reciente noticia ha dejado angustiados a muchos usuarios.



En el anuncio de Riot Games se nombró un listado de países latinoamericanos en los que subiría el valor de los RP y las TFT Coins y este precio fue dado en dólares, pero hubo varias naciones de la región que no fueron mencionadas en la lista.

Por ende, los jugadores de League of Legends de Colombia quedaron con la duda si este incremento en los precios aplicaría también para ellos.



Así mismo, el medio especializado ‘Gamerfocus’ se comunicó con el equipo de relaciones públicas de esta compañía para averiguar esta información.



Para fortuna de los usuarios del país, Riot Games señaló que el precio de las monedas virtuales, tanto para League Of Legends como para otros videojuegos, se mantendrá igual en Colombia.

Por el momento, el costo del paquete mínimo de RP, en el cual se ofrecen 550 unidades, seguirá siendo de 16.500 pesos y el paquete más grande de 9165 RP seguirá teniendo un valor de 275 mil pesos.



Lamentablemente, los jugadores de países como Chile, Perú, Uruguay y México no corrieron con la misma suerte, pues el precio de las monedas virtuales en estos países subió en un 9,4 %. Los jugadores podrán consultar esta información en la página web de Riot Games.

