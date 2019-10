¿Está obsesionado con ver sus notificaciones? ¿tiene un TOC digital?

Si tener más de 5 correos sin leer lo pone de mal genio o si usted es de los que a media noche revisa hasta la última notificación del celular puede que haya escuchado el término 'TOC digital', que insinúa que así como existen personas obsesionadas con el orden o la limpieza en su casa, hay otros que quieren tener su mundo digital impecable.



¿No puede dejar de revisar su teléfono? ¿Qué tipo de obsesiones puede tener alguien en internet? ¿Cómo se expresan? ¿Son un síntoma clínico o simples costumbres?

Para hablar de estas curiosas costumbres, los mitos a su alrededor y las fronteras entre un uso frecuente y lo que es realmente un transtorno obsesivo compulsivo, la psicóloga clínica Camila Galindo, especializada en desarrollo infantil y familia, conversa con las periodistas Maru Lombardo, host del podcast Próxima Página, María Paulina Arango, de la sección de Tecnología, en este episodio de Entre Clics.



"A mi me estorban las notificaciones de WhatsApp, por ejemplo. Ver que tengo mensajes sin leer me genera estrés", narra Galindo y explica que los hábitos digitales son muchas veces el reflejo de costumbres en el mundo análogo.

La psicóloga sostiene que es recurrente la asociación de trastornos psicológicos con conductas por la tendencia a reducir la gravedad de algunos problemas de salud mental. En ocasiones, dice, calificativos como 'bipolar', 'loco', 'depresivo' o 'obsesivo-compulsivo', se usan coloquialmente sin mayores repercusiones. No obstante, asegura que desde que no se presenten señales de pérdida de control, real angustia, entre otras, los usuarios deben evitar diagnosticar este tipo de conductas.



Sin embargo, en los últimos 10 años, la ampliación de las capacidades de almacenamiento (pasar de un par de gigabytes a más 124 en un teléfono) ha llevado a que las personas se preocupen mucho menos que antes por 'ahorrar espacio' o borrar elementos para poder descargar nuevos contenidos.



Las periodistas, por su parte, comentan sus hábitos de uso de varias aplicaciones y plantean cómo la falta de protocolos o algún tipo de orientación derivan en prácticas únicas y distintas en las personas.



Lombardo señala que contesta según el contenido y el emisor y utiliza las notificaciones para recordar que debe responder, aunque tarde meses en hacerlo. "Hay correos que nunca contesté, porque no tuve una respuesta y sigo dejando esa notificación, pensando en qué podría decir", cuenta.



Por lo contrario, Arango asegura que no puede acumular más de 50 mensajes en el correo y que rutinariamente elimina fotografías y documentos que ya no usa para mantener limpio el escritorio de su computador y ambiente de trabajo.

*Entre Clics: Podcast semanal de Cultura Digital de EL TIEMPO, conduce Linda Patiño. Encuentre aquí todos los episodios y siga las redes sociales: @ElTiempo y @TecnosferaET



¿Le gusta la Cultura Digital? Cuéntenos qué temas le gustaría escuchar en Entre Clics en este formulario. Lo leemos.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET