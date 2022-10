La empresa de tecnología japonesa Science está enfocada en la innovación de baños y cocinas en los hogares. Ahora reveló que está interesada en producir una lavadora para humanos.



También se propone crear un espacio de curación donde las personas puedan relajarse y descansar con un sistema que tiene sonido de música relajante y también varias imágenes que se muestran en una pantalla resistente que se ubicará al interior de la máquina.



Más noticias: Así son los zapatos más rápidos del mundo, podrían acelerar el paso en un 250 %

Tendría unos sensores que se enfocarán en medir el estado de los nervios impáticos y parasimpáticos, por su parte la IA utilizará los datos recopilados para generar una atmósfera más cómoda para los usuarios.



Aunque suena muy extraño, este concepto no es del todo nuevo y es que en la Exposición de Osaka de 1970, la compañía Sanyo Electric presentó su 'Baño ultrasónico', el cual estaba construido por una lavadora humana que limpiaba, masajeaba y secaba al usuario en un ciclo totalmente automatizado de 15 minutos.



Lea además: Si quiere verificar su cuenta de Twitter, ahora puede pagar

Science Co tiene su sede en Osaka y anunció que su versión hará parte de de su línea de productos Mirable y será bautizada ‘Proyecto Usoyaro', la última "tecnología de burbujas finas". Además, tendrá una serie de sensores de monitoreo y un sistema de inteligencia artificial para producir una experiencia de baño completa y automatizada.



No obstante, el proyecto no rindió frutos y ahora se quiere presentar esta idea para una lavadora humana que podría estar lista para 2025.

También puede leer:

Hasta esta fecha podrá usar Internet Explorer

iPhone tendrá cargador universal USB tipo C y acatará la decisión de la UE