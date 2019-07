Las tendencias de las ciudades seguras del futuro

Postes con botones de pánico y cámaras integradas que permiten a las personas enviar alarmas a las centrales de monitoreo de una ciudad en tiempo real, dispositivos antidrones para detener la operación de este tipo de aeronaves y proteger el espacio aéreo y hasta cámaras robustas que resisten ataques vandálicos, tienen zoom óptico y capturan imágenes en alta definición, incluso de noche, son algunas de las tendencias exhibidas en los stands de la Feria Internacional de Seguridad que termina el viernes 5 de julio en Corferias, en Bogotá.

El encuentro, que este año celebra su edición número 25 y espera recibir 15.000 visitantes, reúne a la industria de desarrollo de sistemas de vigilancia para el sector público y privado y cuenta con 200 expositores de 20 países representantes.

Entre las propuestas más llamativas que presentaron las empresas está el uso de sistemas con reconocimiento facial que, al mejor estilo de una película de acción, prometen ayudar a disminuir el tiempo en el que las autoridades localizan el paradero de un delincuente o de una persona perdida.



Esta tecnología, que funciona con un tipo de inteligencia artificial conocida como deep learning, es alimentada con las imágenes de las personas capturadas en los videos de las cámaras de seguridad. Si bien sigue siendo cierto que entre más imágenes se obtengan de una persona más rápida y confiable será la identificación, en esta edición ya vimos cámaras capaces de producir resultados con solo obtener una imagen del sujeto.



En la primera versión de esta feria, en 1994, eran novedad las cámaras a color, así como aquellas capaces de grabar más de 24 horas. Hoy el foco se ha desplazado y con sistemas con docenas de cámaras, que pueden generar miles de horas de video, el reto para las entidades privadas y del Gobierno es el análisis efectivo de ese material. Más que las cámaras, se necesita una inteligencia que pueda examinar grandes bases de datos y extraer de ellas información verdaderamente útil. Es algo en lo que trabajan firmas como SkyHawk AI.



Y, en un testimonio de los tiempos, hizo su aparición este año el ‘Jammer’, una pistola anti-drones que puede detectar un vehículo no tripulado y, si se desea, desviarlo o derribarlo.

El dispositivo, presentado por la asiática Hikvision, hizo parte del esquema de seguridad en la posesión del Presidente Iván Duque y en la visita del papa Francisco a Colombia. Foto: Cortesía Corferias

Rapidez versus desempleo

Conceptos como el de ‘videoporteros’, en el que el acceso de las personas a un lugar se da mediante una imagen que es enviada al celular de quien autoriza la entrada, sin necesidad de intervención de un tercero, hacen parte de las tendencias en materia de seguridad para el futuro más cercano.



Por su parte, Dahua presentó soluciones para ciudades seguras, basadas en reconocimiento facial. El sistema ANPR utiliza la segmentación y el reconocimiento de imágenes para leer el registro de los vehículos.



Estas soluciones permitirán enfrentar las amenazas de seguridad de manera más eficiente, proporcionando cámaras confiables, una plataforma integrada y tecnologías inteligentes para hacer que las ciudades sean más seguras y con una mejor calidad de vida.



Así mismo, presentará la solución ANPR de Dahua, un método de vigilancia que utiliza la segmentación y el reconocimiento de imágenes para leer el registro del vehículo y analizar más detalles para identificar los caracteres del texto. La solución ANPR tiene una amplia adopción en la gestión de estacionamientos y sistemas de transporte inteligentes.



Aunque estos desarrollos son innegablemente convenientes, pues podrían permitir ahorrar tiempo y dinero a los sistemas de atención y seguridad privada, no deja de preocupar el desempleo que podría causar la automatización en esta clase de oficios.

En Colombia existen 280.000 vigilantes en el sector privado, según cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.



Son puestos de trabajo que podrían verse amenazados en el futuro próximo. Un informe del Foro Económico Mundial dice que la automatización podría afectar a unos 75 millones de empleos para el 2022.



Al respecto, Fernando Martínez, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, afirma que esta es una problemática real en el país. “Yo creo que la verdadera solución a futuro es generar una política pública de integración entre el recurso humano y el recurso tecnológico”, afirma Martínez.



La edición 2019 de la Feria abrió también un espacio para la discusión académica, el Foro de Pensamiento Estratégico de la Seguridad, en el que se programaron más de 90 conferencias en las que los expositores tienen un contacto más directo con sus potenciales clientes.

Todo desde el teléfono inteligente

Un sistema de seguridad alimentado por Alarm.com usa el Internet de las Cosas para ofrecer a sus clientes el control de una plataforma en la nube. Mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, los propietarios de negocios y hogares pueden usar su móvil para activar de forma remota alarmas y cerraduras, ver imágenes en vivo o grabadas por las cámaras de seguridad y recibir alertas sobre cualquier actividad inusual.



El auge del Internet de las Cosas también promete revolucionar el proceso de acceso en sectores como el hotelero. El sistema FastPass de NH Hotel Group ofrece habilitar el check-in 48 horas antes de la llegada al hotel, con lo que al llegar al establecimiento el huesped sólo debe recoger la llave de su habitación y, dicen sus promotores, escoger de antemano su habitación.

¿Y la privacidad?

Los sistemas de reconocimiento facial han estado en el centro del debate porque hasta el momento no existen estudios que demuestren que estos desarrollos son ciento por ciento confiables y que no tienen ningún tipo de sesgo.



San Francisco, por ejemplo, se convirtió este año en la primer ciudad de Estados Unidos en prohibir el uso de este tipo de herramientas por parte de la Policía y otros departamentos municipales, argumentando que estas nuevas tecnologías de vigilancia sean demasiado intrusivas. Sin embargo, los usos en Colombia avanzan en espacios como el servicio de transporte público Transmilenio o el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Gustavo Morales, vocero de Hikvision Colombia, una compañía asiática que presentó este tipo de tecnologías en la feria, afirma que los clientes pueden estar tranquilos de que la compañía no va a almacenar la información capturada en sus sistemas.



“Ninguna de nuestras soluciones está conectada a una nube ni ningún data center, esa información es únicamente de los clientes”, afirma. En cuanto a la resistencia de los sistemas a ser hackeados o a presentar vulnerabilidades, las empresas aseguran tener todos los protocolos de ciberseguridad, para que no se presenten fallas, siempre y cuando los usuarios sigan las recomendaciones al generar contraseñas lo suficientemente fuertes.

LAURA FERNANDA TAMAYO G.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Twitter: @Lftamayo_