El Ránking de Innovación Abierta de Colombia, el cual reúne a grandes corporaciones y 'startups' y que realiza Connect Bogotá, destaca la importancia del relacionamiento de las grandes empresas con los emprendedores, par así sensibilizar el trabajo colaborativo entre las compañías.



Si bien muchas de las firmas tienen definido un espacio para la creatividad, cambios e innovación en su ADN, hay mucho por resolver y hacer.



El año pasado la empresa con el mejor lugar fue Compensar, en el segundo puesto está Corona Industrial. Luego, en su orden, entre las 10 primeras, están las siguientes organizaciones: Grupo Éxito, Movistar, Enel Colombia, Alianza Team, EL TIEMPO Casa Editorial, Grupo Familia, Grupo Bolívar y Natura.

Luisa Salazar, que es la gerente de innovación de Compensar y explicó cuáles son los retos que le ve al ecosistema y a la nueva medición.



“La innovación abierta en el país ya está en un proceso de maduración, lo que significa que ya hemos entendido que la conversación entre las empresas y los emprendimientos es una conversación de pares y no tiene porque estar marcada esa diferenciación entre grandes y pequeñas y eso hace que cambien las lógicas de la relación y que demuestra que hay confianza e integridad en la relación y creo que eso es muy positivo”, expuso.



Salazar también enfatizo que una de las buenas noticias es la llegada de los capitales de inversión al ecosistema local, lo que ha permitido que crezca y que el país llame mucho la atención.

Sobre la medición de este año señaló que sin dad el seguimiento que se le puede dar y hacer al desarrollo de estas relaciones de innovación determinará el potencial y el alcance de las mismas.



“El año pasado se evaluó de manera acumulativa desde 2018 a 2021 y se hizo de esta manera porque era la primera vez que se media y se puede evaluar esa cosecha. Pero si este año se llegara a medir solo un año, no se vería el desarrollo, porque creo que los temas de innovación abierta y de emprendimiento no se alcanzan a materializar en ese corto tiempo y eso daría un cambio sustancial en la medición pasada e ignoraría la misma lógica de tiempo”, indicó.



Sobre la fortaleza que tuvo Compensar para liderar, Salazar apuntó: “Nosotros sin saber que íbamos a participar en el ránking llevábamos un trabajo sistemático con los emprendedores año a año y no hemos parado desde el 2017, eso hace que tengamos relaciones vigentes y permanentes que se materializan en el resultado de los negocios”, agregó.

Si bien el ránking solo mide la relación de los ejecutivos con las statrups, es valioso tener en cuenta la relación de estas dos partes del ecosistema con las universidades y centros tecnológicos.



Sobre el futuro de la innovación abierta en Compensar expuso que la ideas es “seguir manteniendo el camino de nuevos mercado, lógicas y territorios para hacer la restructuración de los modelos de negocio con el foco en las personas y empresas.



Antes entendíamos la recreación como ir a una de nuestras sedes pero con los cambios de pandemia o de la sociedad, las personas han cambiado el concepto y piensan en vivir en la ruralidad a donde tendremos que poner nuestros programas de viviendas y ya no es solo tener una sede con servicios sino un portafolio distinto para estar presente en la vida de las peronas y tener respuestas en nuestros otros aspectos como Salud, Educación o Turismo y eso nos da otros desafíos”, apuntó la directiva.



Tatiana León, la directora de emprendimiento e innovación abierta de Connect Bogotá agregó que la evolución de la innovación abierta en el país ha permitido más propuestas desde las empresas para acercarse a trabajar y abrir la innovación a otros elementos y no quedarse solo con las capacidades internas.

