Una de bigotes, otra de 'antisociales' y más redes sociales extrañas

Cada día es más factible pensar que la tecnología es la extensión de los humanos.



Con el tiempo, todos los hábitos y costumbres han ido encontrando su reflejo digital. O sino que lo digan las viejas enciclopedias que ‘ven brillar’ a Wikipedia desde el polvo de sus carátulas.



En toda esa oleada moderna, las redes sociales suelen llevarse el mayor acaparamiento de los internautas.



Y es que hace rato que las redes más reconocidas: Facebook, Twitter e Instagram, dejaron de ser las únicas ofertas. Puede que sigan siendo las más atractivas, sin embargo, son apenas ‘la punta del iceberg’.



De hecho, las redes sociales han adaptado su lógica a nichos bastante específicos.

Algunas han sido diseñadas, según el juicio público, para grupos ‘excesivamente’ específicos.

No por nada podrían distinguirse como las redes más extrañas del mundo digital.



Dejando abierta la puerta para todo tipo de gustos, aquí le presentamos las redes sociales más particulares que puede encontrar navegando por la web.

(Siga leyendo: Peces gigantes, vaca enana y raras creaturas que sorprenden al mundo).

Para los amantes de los bigotes

Del bigote de Dalí, que los personajes de la serie de ‘La Casa de Papel’ han reencauchado muy bien, se han enamorado bastantes.



No por nada, después del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria, han aparecido por la calle muchos ‘bigotones’.

Facebook Twitter Linkedin

'Stache Passions' es la red social que junta a los bigotes con sus devotos. Foto: Sebastien Bozon / AFP

Esa tendencia por dejarse el ‘moustache’, como dicen otros, parece estar en auge y los diseñadores de redes sociales lo saben.



Desde hace un par de años, existe ‘Stache Passions’, una plataforma de citas para que todas las y los apasionados por el bigote den con su ‘mostacho’ ideal.



Si usted es uno de ellos, no se angustie por un posible engaño. Los filtros de la aplicación garantizan que todos sus inscritos obedezcan la regla fundamental de este particular culto a los bigotes.

La 'red antisocial'

Facebook Twitter Linkedin

La geolocalización puede ser un imán para delincuentes que buscan usar los datos de otros. Foto: 123rf

Y aunque la lógica de las redes diga que su idea es unir a las personas, existe una particular cuyo propósito es mantenerlo ‘al margen’ de las demás.



Para todos ellos fue creada ‘Cloak’, una ‘app’ que se sincroniza con los datos de las grandes redes sociales para ubicar a sus contactos por un sistema de geolocalización.



El propósito de esta ‘red antisocial’ es emitir una alarma cada vez que uno de sus contactos se aproxima a su ubicación. Todo para que no tenga que encontrarse con personas que, a lo mejor, preferiría no ver.



Según varios blogs de usuarios, las incómodas exparejas son quienes suelen integrar la ‘lista negra’ de los miembros de ‘Cloak’.

(Le puede interesar: Presidente de Cuba acusa a Mia Khalifa de trabajar con Estados Unidos).

Una relación 'a su altura'

Facebook Twitter Linkedin

'Tallfriends', la red social diseñada para las personas más altas. Foto: AFP

Quienes destacan por su gran estatura, saben que ser alto puede ser un beneficio social y, a veces, una condena.



La mayoría de las personas se queda con la imagen de que los altos destacan en todo lado.



Sin embargo, pocos ponen en consideración lo que sucede con esas personas en escenarios como los buses pequeños o las fiestas en chiva.



O, ¿qué pasa cuando un hombre extremadamente alto quiere bailar con una mujer de estatura promedio?



Pues si usted es alguno de aquellos que pasan del 1,80 y siente que no consigue personas de su estatura, existe ‘Tallfriends’, una plataforma de citas cuyo requisito de inscripción es ser alto.

La red social del ‘más allá’

Facebook Twitter Linkedin

(Imagen de referencia). Foto: iStock

Para aquellos que gustan de compartir fotos de sus allegados fallecidos en redes sociales, existe ‘Respectance’, una plataforma diseñada para que los usuarios creen un perfil, con fotos y videos, de los seres queridos que ya no los acompañan.



La aplicación busca que las personas tengan un pequeño ‘tributo digital’ con sus muertos más cercanos. Esa dinámica permite que el inscrito decida si hace público su contenido o prefiere mantenerlo privado.



Y si bien la idea es que sea para contenido de los más próximos, varios fanáticos del deporte han aprovechado esta plataforma para crear perfiles de grandes atletas como el holandés Johan Cruyff o el basquetbolista Kobe Bryant.

(Le recomendamos: Exhumó a su madre y durmió tres días con el cadáver).

El club de los 'feos'

Facebook Twitter Linkedin

'The Ugly Ball' es una de las pocas redes sociales que no pregona ser el altar de la belleza. Foto: iStock

En medio de redes sociales que pontifican las fotografías retocadas y los cuerpos esbeltos, existe una plataforma que ‘abraza la realidad’.



‘The Ugly Ball’ es un sitio de citas que permite conectar personas que, por una u otra razón, sienten que son ‘feos’.



Esta plataforma podría permitirle a alguien conectar con personas que, por suscribirse, declaran ser despreocupados de la excesiva obsesión por la belleza.

‘Amigables’ escalas de viaje

Facebook Twitter Linkedin

Conectar con desconocidos en un aeropuerto es posible gracias a 'MeetTheAirport' Foto: AFP

El tiempo que gastan los viajeros en las salas de espera de los aeropuertos no se los regresa nadie.



Aunque la mayoría opta por ir acompañado o en su defecto llevar a cabo alguna actividad, como escuchar música, leer o trabajar en el computador, existen muchos que sienten la necesidad de charlar con quienes los rodean.



Para todos aquellos con fuerte pulsión comunicativa está diseñada ‘MeetTheAirport’, una red social que busca conectar personas que estén compartiendo aeropuerto al menos por unas horas.



Esta podría ser una excelente opción para hacer más llevadera la (para muchos) insoportable espera.

(Lea más: La increíble historia de una pantera y un perro que son amigos).

El jardín de los ‘bebotes’

Facebook Twitter Linkedin

En internet, existen redes sociales para todo tipo de particularidad. Foto: iStock

Aunque para muchos pueda parecer insólito, hay adultos que disfrutan vestirse como bebés. Y ‘Diapermates’ es una red social que vincula a quienes comparten esa particularidad.



Pañales infantiles, biberones y chupones pululan en medio de canas y barbas dentro de todo ese mundo digital.



En los comentarios, algunos escriben que buscan quien los cuide y otros, por el contrario, se ofrecen a hacerlo.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO