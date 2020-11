Las profesiones que podrían desaparecer por la Inteligencia Artificial

Uno de los interrogantes que desde siempre ha surgido con el desarrollo de la tecnología es si en algún punto esto puede acabar con puestos de empleo, debido a la automatización o la implementación de robots.



Algunos estudios incluso han estado dedicados a medir el impacto de esto en el sector laboral. Entre estos, la Universidad de Oxford el año pasado publicó su investigación ‘Cómo los robots cambiaron el mundo’, en donde estima que el uso de robots, sobre todo en el área de la manufactura, puede generar la pérdida de 20 millones de trabajos para el 2030.

Aunque, vale aclarar, varios expertos en el tema indican que si bien la tecnología puede reemplazar al ser humano en algunos oficios, esto también implica el surgimiento de nuevos campos laborales en otros sectores y de nuevas profesiones que compensan esta situación.



Teniendo en cuenta este hecho, recientemente, el metabuscador de empleo Jobatus, el cual está ubicado en varios países, presentó una investigación que muestra que cinco trabajos que actualmente hacen parte de nuestra vida cotidiana pueden desaparecer por la Inteligencia Artificial, en especial por el machine learning. Este es el listado.

Fotógrafos de bancos de imágenes:

La razón es que en un futuro la Inteligente Artificial puede proveer en un corto periodo de tiempo la imagen que la persona necesita, según las características que estipule el usuario.



Siendo así, existe la posibilidad que los bancos de imágenes, que es utilizado para diferentes sectores como la publicidad, cambien su modelo y dejen de hacer uso de fotógrafos para lograr obtener las imágenes.

Conductores de vehículos:

Los carros autónomos no son algo nuevo y ya hay varios avances que hacen pensar que en un mediano plazo es posible que los vehículos no necesiten de una persona para poder funcionar, más aún con el desarrollo de las redes 5G, que dan un mayor soporte a esta tecnología.



Incluso, hace unas semanas, Corea del Sur comenzó a realizar pruebas piloto de taxis voladores que no necesitan un conductor dentro del equipo y que se espera que empiecen a funcionar para 2025.

Varios expertos en el tema indican que si bien la tecnología puede reemplazar al ser humano en algunos oficios, esto también implica el surgimiento de nuevos campos laborales. Foto: iStock

Periodistas:

El estudio plantea que debido al desarrollo del machine learning, por medio de la Inteligencia Artificial, hay la posibilidad de que con el solo hecho de introducir un titular y un par de datos, la máquina pueda generar el cuerpo de la noticia. Aunque aún no queda claro, como se va a suplir las labores de investigación y reportería que hacen parte del periodismo.



Técnico de diagnóstico por imagen:

El desarrollo de la tecnología podría generar que no se necesiten personas para estudiar imágenes, fotografías o exámenes, ya que se podría suplir con máquinas que puedan desarrollar esta labor.

Diseñadores web:

La inteligencia artificial va a permitir que se puedan replicar estilos, plantillas y el código de páginas web, lo que permitiría que se realicen sin la necesidad de tener un diseñador que las cree.

