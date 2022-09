Durante la apertura de Andicom 2022, el evento de tecnología, innovación y transformación digital de Colombia, el presidente Gustavo Petro explicó su visión sobre el sector, retos y futuro en el país, pero llaman la atención varias cosas: la primera es una expresión sobre que “la tecnología no es neutra, es política” y que aún hoy a casi un mes no hay un líder en la cartera TIC.

De acuerdo con Petro, la principal tarea del sector TIC es implementar “un verdadero plan de conectividad social con alfabetización digital, digitalización del Estado y la economía”.



Además el Estado olvido y dejo de lado su obligación de inversión para la conectividad, "esos recursos no aparecen en el presupuesto, ni este año, ni el pasado, ni están en el presupuesto del otro año. El Estado abandonó la tarea de la conectividad y los pequeños esfuerzos que se han hecho terminaron en problemas de corrupción", señaló.



De acuerdo con Petro, se requieren las inversiones y se debe expandir la red junto con una alfabetización para la producción y generación de riqueza.



"La tecnología no es neutra, que a veces queremos verla así, como si su sendero estuviera previsto desde antes y solo había que marcar unos pasos de descubrimiento hasta ir caminando, pero no es cierto. La tecnología es política y causa cambios en el relacionamiento de la sociedad, somos distintos con las redes. Antes un político podía engañar al campesino pero ahora no, él sabe si se logra conectar y ahora algo de lo que muestra ese mundo futuro es es que cambiara la manera de conectarse", dijo .

De acuerdo con Petro esa nueva realidad del futuro, podría a las personas a interactuar de manera igualitaria lo que dejaría al mundo en una colaboración intensiva en la riqueza pero podría marcar un nuevo tipo de economía y otro mundo.



La polémica creció al respecto por que podría interpretarse como una visión política de las discusiones sobre la tecnología y las empresas tecnológicas, las restricciones que han hecho bloques cono la Unión Europea en temas como la privacidad o el mal uso de dispositivos.



Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, publicó un fuerte trino al respecto y abrió la discusión.

Me preocupa la frase de hoy en @ANDICOM de @petrogustavo sobre que “La tecnología no es neutra, es política”



En colombia la neutralidad está en la ley 1341



Significa que Colombia tomará partido en las discusiones de China y US frente a temas de Cloud, Cyber, 5G y otras más!? — Victor Munoz (@Vicmunro) August 31, 2022

De acuerdo con Muñoz, quien también se desempeñó como consejero presidencial oara esta afirmación significa que Colombia tomará partido en las discusiones de potencias como China y Estados Unidos rente a temas de Cloud, Cyber, 5G y también contra los vetos contras las empresas.



Indirectamente el país ya hace parte de esas discusiones por ejemplo en el caso del 5G, en Colombia se prohibió la promoción y equipos de Apple con esta tecnología, sin que esté disponible en el país, por hacer parte de un litigio de patentes entre Ericsson y Apple.



Además en Colombia la neutralidad de las redes está consignada en la ley 1341​

Hay incertidumbre por MinTIC

A esto se le suma que a pocos días de cumplir un mes de iniciar el Gobierno de Gustavo Petro aún no hay posesión en el ministerio de las TIC, el sector que mueve un presupuesto de más de 2,5 billones de pesos.



Si bien se esperaba que el presidente completara su gabinete, diez días después de la llegada a la Casa de Nariño eso no se dio y en el caso de MinTIC primero se designó a Mery Janeth Gutiérrez pero luego de diversos inconvenientes no se posesionó y se designó a Sandra Urrutia, como nueva ministra de las TIC de acuerdo con información de Saúl Kattan, el consejero presidencial para la Transformación Digital.

Gran acierto del Presidente @petrogustavo con el nombramiento dela nueva Mintic. Felicitaciones a Sandra Milena Urrutia @smup_ Finalmente millones de colombianos sabrán que significa conectarse a Internet. — Saul Kattan (@KattanSaul) August 30, 2022

Pero, al parecer Urrutia tampoco puede posicionarse por una prohibición, luego el presidente Petro dijo que si será la nueva ministra, aunque aún no se tienen los detalles de la posesión de la abogada que tiene una maestría en derecho administrativo y especialización en derecho de las telecomunicaciones y cuenta con más de 18 años de experiencia en este sector.

Hablan los gremios

Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), María Fernanda Quiñones su presidente ejecutiva, explicó que "es sumamente preocupante la incertidumbre qué hay en el país por el nombramiento de esta cartera. Si bien el diálogo y algunos proyectos siguen su curso normal, la definición estratégica y hoja de ruta para el próximo cuatrienio es vital que sea expresa", afirmó



Quiñones enfatizó que la CCCE espera que el nombramiento y posesión de esta persona se dé lo más pronto posible para seguir en la construcción de una economía digital que aporte a los objetivos del Gobierno y a la economía del país.



"Tenemos la convicción que el trabajo que ya se viene dando con las diferentes carteras y consejerías servirá para una rápida inducción de la nueva ministra o ministro TIC a la consolidación de este objetivo común", apuntó.



A su turno, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, el gremio de las aplicaciones apuntó que se espera que se designe un ministro o ministra pronto para además llevar al ecosistema a un nuevo nivel, pues se estima que en el tema de las plataformas y la economía colaborativa es el 0,3 por ciento del PIB más de 150.000 familias generan ingresos en estas actividades.



"La tecnología es uno de los medios más poderoso para generar igualdad y generar riqueza y en ese sentido es muy importante que conozcamos el nombre del titular de la cartera TIC cuanto antes, entendemos que hubo razones sobre los nombres anteriores para que asuman en propiedad, pero ojalá esta intirinidad sea superada cuanto antes", señaló.



Por su parte Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, afirmó que se requiere de una decisión por parte del presidente sobre el nombramiento.



"Nosotros como industria manifestamos nuestra disposición para trabajar con el gobierno y con la persona que el presidente designe en el ministerio en aras de cumplir con los objetivos del cierre de la brecha digital, de garantizar las inversiones de la industria en Colombia y de mejorar la calidad y cobertura en el país", agregó



"Es nuestra voluntad trabajar con el Gobierno, ojalá, puedan resolver muy pronto el nombramiento, pues es sector le aporta al crecimiento del país y representa más del 4 por ciento del PIB e invierte más de 6 billones de pesos al año debe tener una cabeza en el ministerio no solo para cumplir sino para avanzar en las necesidades de los colombianos. Depende del presidente Petro, esperamos sea pronto para que el sector tenga claridad y diálogo" apuntó.

Más noticias

Gustavo Petro: ‘La conectividad debe generar igualdad y paz’

Las razones por las que Mery Gutiérrez no llegará a MinTIC