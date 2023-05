Desde el surgimiento de Chat GPT y otros software con tecnología muy avanzada, la Inteligencia Artificial (IA) no ha tenido cese en su crecimiento y cada vez toma más fuerza en diferentes campos de la humanidad.



Se dice que su función es la creación de herramientas que faciliten la vida del ser humano y que la integre con el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, muchos expertos han dicho que el fenómeno se podría salir de las manos y que podría traer consecuencias inesperadas.

De hecho, Bill Gates, magnate estadounidense y creador de Microsoft, ha hablado en varias ocasiones de las drásticas consecuencias que podría traer el avance de las nuevas tecnologías y ha dicho que no se puede devaluar el veloz crecimiento de la IA.

Inteligencia Artificial. Foto: iStock

El ex CEO de Microsoft ha mencionado en varias oportunidades que la IA puede traer consigo mejor productividad en los espacios de trabajo, ya que, tareas como la escritura de correos electrónicos y la revisión de la bandeja de entrada serían hechas por programadores integrados al sistema.



Así mismo, en su texto “La Inteligencia Artificial ha comenzado", el magnate se ha referido a la creación de asistentes personales capaces de asumir varias de las responsabilidades que hacen trabajadores de planta en las empresas.



En el campo de la salud, Gates ha reforzado la teoría de que la IA puede acelerar los procesos administrativos como la presentación de reclamos, la transcripción de historias clínicas y la redacción de notas en cada visita médica.



De igual forma, sería una herramienta muy útil para desarrollar mecanismos de diagnóstico de enfermedades tempranas y para el tratamiento de patologías que se podrían ayudar de la IA.



No obstante, esos no son los únicos campos a los que Bill Gates se ha referido. El estadounidense también ha dio que la tecnología puede ayudar al cambio climático y que es posible que desarrolladores trabajen en la creación de un sistema que pueda medir la productividad de la tierra y que pueda identificar las semillas adecuadas dependiendo del comportamiento del clima.

La inteligencia artificial es utilizada para detectar casos de salud mental. Foto: ITM.

Por otro lado, se ha dicho que la inteligencia artificial es capaz de construir sistemas de educación para que las personas aprendan a leer y a escribir en tan solo 18 meses.



“En los próximos cinco a 10 años, el software impulsado por IA revolucionara la forma en que las personas enseñan y aprenden. Conocerá sus intereses y su estilo de aprendizaje, medirá su comprensión, notará cuándo está perdiendo interés y comprenderá a qué tipo de motivación responde", se lee en el artículo de Gates.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

