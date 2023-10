Estas son las nuevas herramientas de edición con IA que estrena Adobe en sus programas

Adobe anunció en el evento Adobe Max la introducción de nuevas herramientas de edición basadas en inteligencia artificial (IA) generativa que abarcan fotografía, vídeo, audio y contenidos en 3D.

La empresa de software adelantó algunas de estas herramientas que sus empleados están desarrollando y que tienen el potencial de convertirse en elementos clave de los productos de Adobe.

Entre estas innovaciones destaca Project Stardust, un motor de edición con IA generativa que permite seleccionar, editar y eliminar elementos complejos de imágenes, lo que simplifica y hace más intuitiva la edición de imágenes para cualquier usuario.



Además, Project See Through es otra herramienta que emplea la tecnología para eliminar reflejos no deseados en las fotos.

La edición de imágenes con IA generativa. Foto: Adobe

En el ámbito del video, Project Fast Fill aprovecha la IA generativa de Firefly y la tecnología de 'Relleno generativo' para facilitar la adición, eliminación o ampliación de contenido en imágenes con texto.



También, Project Dub Dub automatiza el proceso de doblaje, permitiendo la traducción automática de una grabación de audio a múltiples idiomas compatibles, manteniendo la voz original del hablante y sincronizando el diálogo con el video.

Adobe Firefly. Foto: Adobe

Para los editores de vídeo, se presenta Project Scene Change, que simplifica la composición de sujetos y escenas a partir de dos vídeos capturados con diferentes trayectorias de cámara en una escena con movimiento de cámara sincronizado.



Finalmente, Project Res Up convierte videos de baja a alta resolución mediante tecnología de 'upsampling' basada en la difusión.

Herramientas para 3D y diseño en Adobe

Adobe no se limita a la edición de imágenes y vídeo; también está llevando la innovación al modelado y diseño en tres dimensiones.



Project Poseable, por ejemplo, permite una interacción fluida entre el generador de imágenes y objetos 3D de gran tamaño, incluso permitiendo poses basadas en fotos de personas reales.



Por otro lado, Project Neo facilita a los creadores la incorporación de diseños 3D de forma simplificada, utilizando herramientas y métodos 2D, sin necesidad de ser expertos en herramientas de creación 3D.

Para la industria de la moda, Project Primrose ofrece un diseño interactivo con contenido generado a partir de Adobe Firefly, After Effects, Stock e Illustrator.



Mientras tanto, Project Glyph Ease utiliza la IA para generar automáticamente un conjunto completo de glifos que coinciden con el estilo de lettering introducido a mano.



Además, Project Draw & Delight proporciona un conjunto de herramientas de IA generativa que abarca todo el proceso creativo, desde la transformación de ideas iniciales, como garabatos o esbozos rudimentarios, en bocetos pulidos y refinados, hasta la experimentación con paletas de colores, variaciones de estilo y fondos diversos.

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

