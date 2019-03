Conozca las novedades en seguridad que trae Android Q

¿La buena noticia? Android Q, la siguiente versión del sistema operativo móvil más usado en el planeta, está aquí y viene cargada de novedades. ¿La mala noticia? Solo pueden usarla quienes tengan un teléfono Pixel y no duden en instalarla en beta, es decir, en un modelo sin terminar, y, es de suponer, con potenciales fallas.

Con la llegada de la primera beta en marzo, Google (desarrollador de Android) apunta a un calendario similar al de otras versiones. De ser así, podríamos esperar betas más completas en abril, mayo y junio, con miras a un lanzamiento oficial en agosto. En el próximo I/O, el evento para desarrolladores de Google, probablemente se den a conocer nuevas funciones y, es de esperar, nuevos modelos de teléfonos que puedan instalarla. Lo que cambia es que, a diferencia de lo ocurrido los dos años anteriores, Google liberó una beta real, no solamente un preview para desarrolladores.



Android Q (su nombre completo debería, según la tradición, aludir a algún dulce, pero las opciones son reducidas) parece estar enfocado en cuestiones de seguridad y privacidad y mejoras en la cámara, además de abrir excitantes posibilidades para la inminente llegada de teléfonos plegables.



Tampoco escapa a la mirada el hecho de que el manejo del streaming de video en la nueva versión cae de perlas a una compañía que acaba de anunciar un servicio de juegos por suscripción y por, cómo no, streaming.



No todos los cambios han sido bienvenidos. En versiones anteriores, las notificaciones se borraban deslizando a cualquier lado. Android Q obliga a deslizar hacia la derecha, porque si se hace a la izquierda se despliega un menú con una especie de modo snooze. El nuevo sistema de administrar notificaciones fue calificado de ‘exasperante’ por numerosos testers, al punto de que Google optó por eliminarlo.



Pero, por fortuna, esa es la idea de liberar una beta: permitir que la comunidad comente y sugiera cambios antes de que el sistema sea una realidad.

Lo nuevo

Más privacidad

Android restringirá a solo unas aplicaciones el acceso a datos clave como el IMEI del teléfono y dejará de entregar datos de ‘afinidad’ entre contactos, con lo que una app no podrá saber con quién interactúa más el usuario, o cuándo. También eliminará apps que dan acceso al portapapeles y guardan información en segundo plano.



Por otro lado, al dar a los usuarios más control sobre cuándo desean compartir su ubicación, Android atiende un tema crítico en materia de privacidad. Hasta ahora, ‘siempre’ y ‘nunca’ eran las únicas opciones, pero por fin prevaleció el sentido común y se incluyó la opción ‘cuando la app esté en uso’.

El lado oscuro

El ‘modo oscuro’ no es precisamente una novedad en el paisaje digital, pero por alguna razón no había hecho su llegada a Android. Apple lo incorporó en su sistema operativo Mojave y se da por sentado que trabaja en un recurso similar para iOS.

La llegada de un modo oscuro a Android es, pues, motivo de celebración para quienes lo reclamaban.Dispositivos con pantallas Amoled como los de Samsung ya lo habían habilitado, pero su incorporación a nivel de sistema operativo significa que será consistente en cualquier aparato, de cualquier fabricante, que corra la versión Q.

Códigos QR para wifi

Una herramienta que ha llamado la atención de quienes han probado la beta de Android Q es la que permite compartir wifi mediante un código QR. Es una solución decididamente low tech, pero sin duda puede ser muy conveniente.Cuando se decide compartir la red con alguien basta ir a Ajustes y, en wifi, buscar la red que se está usando. Gracias a una opción llamada ‘Compartir’, se genera un código QR que la otra persona puede escanear con su celular... y listo. Nada de compartir contraseñas que el otro debe copiar desde su pantalla. Lo mejor,el proceso se puede autenticar con la huella dactilar.

Salud digital

Tomar conciencia de cuánto tiempo se pasa frente al móvil es algo que tiene cada vez más relevancia para los usuarios, que ven en la adicción al celular una fea posibilidad.

iOS incorporó esta función en su versión más reciente, y Android, que la incluyó en su versión Pie, parece decidido a visibilizarla aún más. Al poner el ícono de ‘Salud digital’ en la pantalla de inicio de su sistema operativo, los teléfonos que corran Android podrán suministrar a sus usuarios datos relevantes acerca del tiempo que pasan frente a su teléfono y el que dedican a cada aplicación. También permite fijar límites a ese tiempo y bloquear las apps tras dicho plazo, para asegurarse de no perderse entre las posibilidades de Twitter o los encantos de Pinterest.

Soporte para AV1

Con Android Q, Google envía un fuerte mensaje: el streaming va a ser una de las áreas más importantes para la experiencia móvil.



Con eso en mente, el sistema incorpora mejoras en la reproducción de video por streaming, en las que la clave es el soporte del formato AV1, un códec de software libre.

Como permite hacer streaming en alta calidad, pero usando menos ancho de banda, resulta decididamente atractivo para quienes tienen en el smartphone su pantalla principal.



Pero también es muy conveniente para los planes de la compañía de lanzar este año Stadia, un servicio de videojuegos que no usa consola porque soporta en la nube las necesidades de cómputo de los juegos.

La era de los plegables

Los teléfonos plegables tardarán un tiempo en ser ubicuos... y baratos. Pero sin duda van a ser una tendencia en el mercado. Prueba de ello es que Android haya considerado necesario darle a su nueva versión capacidades de soporte para pantallas flexibles. De poco sirven el lujo y el impacto visual de un Galaxy Fold o un Mate X si las apps no transitan con fluidez entre el modo teléfono y el modo tableta.



La idea de Google es que Android Q se adapte sin tropiezos a este nuevo formato y ajuste márgenes y despliegues de manera fluida, mientras ejecuta en segundo plano las tareas que demanda este nuevo tipo de dispositivo.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

@WILSONVEGA