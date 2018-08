Estas son las conferencias que no debe perderse de Andicom 2018

Del 29 al 31 de agosto, Cartagena será la sede de la versión 33 de Andicom, el principal congreso de la industria tecnológica en Colombia, que según sus organizadores este año "se transformará en escenario de acción y negocios con tecnología".



Con más de 140 conferencistas y con Japón como país invitado de honor, se espera que la cumbre reúna a más de 3.000 asistentes en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias Julio César Turbay Ayala.

La agenda académica abordará temas que van desde las políticas públicas del sector TIC y lineamientos del sector en Japón hasta casos de uso de la inteligencia artificial, la robótica y desarrollos en campos como la salud, la agroindustria y el transporte.



Las siguientes son algunas de las conferencias más destacadas que tendrán lugar en el Andicom 2018:

29 de agosto

9:00 a.m. - 10:15 a.m. Acto de apertura con la presencia de la nueva ministra TIC, Silvia Constaín, el director ejecutivo de CINTEL, Manuel Martínez Niño, y el embajador de Japón en Colombia, Keiichiro Morishita. Seguido de la conferencia de apertura a cargo del presidente de la república, Iván Duque Márquez.



12:10 p.m. - 1:10 p.m. Conferencia 'Design solutions and teams for the 21st Century', con Ethan Eismann, actual director de diseño de Airbnb, quien también ha encabezado equipos de diseño de producto y experiencia de usuario en organizaciones como Uber, Adobe y Google.



4:40 p.m. - 5:20 p.m. Panel: Industria colombiana de TI y su apoyo a la competitividad empresarial, con la participación de Paola Restrepo, presidenta ejecutiva de Fedesoft; Ricardo Ortiz, de la empresa desarrolladora de software contable Siigo; Freddy Vega, CEO de la plataforma de educación en línea Platzi; y Eduardo Salazar, CEO de la consultora Upside.



3:00 p.m. - 5:00 p.m. (en el Salón Arsenal) la sesión especial de Japón para Latinoamérica en la que expertos del país asiático hablarán sobre la industria de TI en dicho país y avances en telemedicina, tecnología para la prevención de desastres, despliegue de redes 5G, entre otros.

30 de agosto

10:40 a.m. - 11:10 a.m. Conferencia: el espectro en prospectiva para el desarrollo de los negocios digitales a cargo de la directora de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), Martha Liliana Suárez.



11:40 a.m. - 1:00 p.m. Panel de operadores con la presencia de los directivos a nivel nacional de Telefónica, Tigo - Une, Direct TV, América Móvil, ETB e Internexa.

​

2: 30 p.m. - 3:15 p.m. Conferencia: 'Charming ICT for our future smart society and human happiness' a cargo del jefe de la estrategia de investigación de los institutos naciones de tecnologías de la información y las comunicaciones (NICT) en Japón, Fumihiko Tomita.



3:15 p.m. - 3: 35 p.m. Conferencias sobre Fintech, introducción a los conceptos y avances del sector en Colombia, con participaciones de Edwin Zácipa, director de Colombia Fintech, y Andrés Vásquez, director del banco digital Nequi.

31 de agosto

9: 25 a.m. Conferencia: El impacto del machine learning y el IoT en las industrias latinoamericanas con ejecutivos de la región de DellEMC.



9:50 a.m. - 10:20 a.m. Conferencia: AI, your friend or foe, a cargo del jefe de ingeniería de la unidad de negocios global de NEX, Shinya Kukita.



10: 35 a.m. - 1:35 p.m. Panel económico con representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Departamento de Planeación Nacional, Asobancaria, entre otros. Conferencia de cierre con Sophia, la robot humanoide, y clausura del congreso con la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín.

Para conocer la agenda completa del evento, haga click aquí.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET​