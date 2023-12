Apple anuncia las mejores aplicaciones y juegos del año 2023 para sus dispositivos

Apple reveladó las aplicaciones más destacadas del año 2023 para sus dispositivos, en una tradición que lleva más de una década. La compañía tecnológica ha destacado aquellas aplicaciones que, según ellos, han contribuido a explorar el mundo, adquirir nuevas habilidades y fomentar la creatividad a través de diversos medios.

En la categoría de iPhone, la aplicación más destacada es AllTrails: Hike, Bike & Run, mientras que Duolingo y el rastreador de vuelos Flighty fueron finalistas en esta categoría. Para iPad, Prêt-à-Makeup fue nombrada la mejor aplicación del año 2023, seguida de cerca por Concepts y DaVinci Resolve como finalistas. En la categoría de Mac, Photomator - Photo Editor se llevó el título principal, con Linearity Curve Graphic Design y Portal - Immersive Escapes como finalistas.



Apple también reconoció la mejor aplicación del año para Apple Watch, que resultó ser SmartGym: Gym & Home Workouts, seguida de Planny y Tide Guide: Charts & Tables. Para Apple TV, la firma tecnológica seleccionó a MUBI: Stream Great Cinema como la mejor aplicación del año, con Bignax y FitOn Workouts & Fitness Plans como finalistas.



Aplicaciones de los Apple Watch entre las mejores del año. Foto: Apple

En cuanto a los juegos del año, Apple destacó los que fueron más allá del entretenimiento y se consideraron obras de arte del género. Para iPhone, el juego del año fue Honkai Star: Rail, mientras que After Place y Vampire Survivors fueron finalistas. En la categoría de iPad, Lost in Play fue el elegido, seguido de cerca por Eggy Party y Pocket City 2. En Mac, el juego destacado fue Lies of P, con ELEX II y Return to Monkei Island como finalistas.



Además, Apple reconoció el impacto cultural de algunas aplicaciones y juegos que "mejoraron el mundo" para los usuarios. Los ganadores en esta categoría incluyen a Finding Hannah, Proloquo, Unpacking, Pok Pok | Montessori Preschool y Too Good To Go: End Food Waste. Los finalistas en esta categoría son Balance-Menopause Support, Ending, Rebel Girls, Copilot: Track & Budget Money y How to Say Goodbye.



Finalmente, en el ámbito de Apple Arcade, Hello Kitty Island Adventure se coronó como el mejor título de 2023, con Cityscapes: Sim Builder y Stitch como finalistas. Estos premios son un reconocimiento a la innovación y excelencia en el mundo de las aplicaciones y juegos, destacando la constante evolución y creatividad en la industria.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.