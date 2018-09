Las firmas tecnológicas, en la mira de Donald Trump

El presidente Donald Trump, redoblando sus críticas a las empresas de tecnología que, según afirma, dan preferencia a las opiniones liberales, dijo que estas podrían encontrarse en una "situación de fuerte transgresión de las normas antimonopólicas" pero insistió repetidas veces en que no puede hacer comentarios públicos sobre si deben ser obligadas a separarse en compañías más pequeñas.

"No haré comentarios sobre el desmembramiento, ya se trate de eso, de Amazon o de Facebook", dijo Trump durante una entrevista de Bloomberg News realizada en la Oficina Oval.



"Como saben, muchos creen que es una situación de fuerte transgresión de las normas antimonopólicas, la de las tres. Pero no haré comentarios sobre eso". Trump reiteró por tercer día su acusación de que "los conservadores han sido tratados de manera muy injusta" por Google, de Alphabet. "Les digo que hay momentos en que decimos: 'Guau, lo que están haciendo está muy mal'", agregó

.

El último ataque de Trump a las compañías tecnológicas comenzó el martes, cuando sostuvo sin aportar pruebas que la función de búsqueda de noticias de Google daba preferencia a las fuentes liberales por sobre las conservadoras y tuiteó que "¡Esta es una situación muy grave! ¡Será abordada!" Más tarde, en una reunión en la Oficina Oval, les dijo a los periodistas que Google, Facebook y Twitter "están pisando un territorio muy, muy conflictivo".



El miércoles tuiteó un video con el hashtag "#StopTheBias" (basta de posturas sesgadas), que pretendía demostrar que Google promocionaba el discurso anual sobre el Estado de la Unión del expresidente Barack Obama en su página de inicio pero no destacaba el de Trump. Google dijo en una declaración que promocionó el discurso de Trump de 2018 pero no posteó un elogio ni a su discurso ni al de Obama ante el Congreso después de ser elegidos por primera vez, alocuciones que técnicamente no son discursos sobre el Estado de la Unión.



La compañía sostiene que sus búsquedas de noticias pretenden dar a los usuarios respuestas pertinentes y no dan preferencia a ningún punto de vista político. Trump continuó con el tema en un acto multitudinario en Evansville, Indiana, el jueves por la noche.



"He dejado en claro que somos un país que no puede tolerar" la censura ni "resultados de búsquedas manipulados", señaló el presidente. "No vamos a dejarlos controlar lo que podemos o no podemos ver, leer y conocer".



La empresa no respondió en forma inmediata la insinuación de Trump de que podría estar violando las leyes antimonopólicas pero un importante legislador republicano hizo el mismo planteamiento horas antes.



El senador republicano Orrin Hatch, de Utah, le pidió el jueves al presidente de la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU., Joseph Simons, que volviera a estudiar el comportamiento de Google en la publicidad digital y de búsquedas y dijo que los informes sobre un posible comportamiento anticompetitivo son "inquietantes".



Google declinó efectuar comentarios sobre la carta de Hatch. Tras el ataque de Trump de esta semana, la compañía dijo que su función de búsqueda no se usa para impulsar una agenda política y que no está sesgada en contra de ninguna ideología.