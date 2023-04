La soledad, que ha sido catalogada como una de las pandemias del siglo XXI, les abrió las puertas a los ciberestafadores, especialmente durante el confinamiento por el covid-19, para atacar también a los adultos mayores y a los solitarios.



Las policías de todo el mundo, en especial en los países más desarrollados, como EE.UU., están atentas a estos llamados “ataques románticos”, que han dejado a decenas de adultos mayores en la ruina, después de sucumbir a las promesas de amor por internet.

La trata de personas y el trabajo esclavo, que involucran a niños, hombres y mujeres, no son hoy las únicas ciberestafas que se denuncian, los criminales han tendido sus perversas redes en internet para atrapar también a solitarios y personas de la tercera edad, según informes policiales.



Muchas de esas personas perdieron mucho o casi todo lo que tenían cuando los supuestos “pretendientes” empezaron a pedirles dinero, por lo general después de tres o cuatro meses de iniciada una relación digital.



(Lea: Ciberacoso: la delgada linea entre la depresión y la ansiedad)



En Estados Unidos, por ejemplo, lograron realizar ciberestafas a través del romance contra adultos mayores de 60 años por 139 millones de dólares en 2020, unos 55 millones más que el año anterior, de acuerdo con la Comisión Federal de Fomento (FTC, por su siglas en inglés).

En las apps de citas, los estafadores se hacen pasar por personas exitosas, cercanas y confiables. Foto: iStock

Las personas de 70 años o más presentaron una pérdida promedio de 9.000 dólares, en comparación con los 2.400 de los otros grupos de edad. Estos son datos de la misma entidad.



Para ampliar la información local sobre el tema, EL TIEMPO contactó a la Policía Nacional, a la Fundación Esperanza y a otras entidades especializadas, privadas y públicas a nivel nacional y distrital, pero no recibió respuestas.



Pese a ello, las alarmas ya están prendidas en todo el mundo, y la Policía, organismos de seguridad y ONG tratan de encontrar hoy fórmulas para frenar estos delitos.



(También: ¿Qué es 'Microsoft Security Copilot' y por qué es necesario tenerla?)

El tipo desapareció. Le escribí, no respondió y no supe cómo ubicarlo después. ¿Ir a la Policía? Lo pensé, pero lo descarté. Me dio mucha vergüenza FACEBOOK

Localmente se desconocen cifras oficiales respecto a las “estafas románticas”, pero EL TIEMPO escuchó la historia de María del Carmen, una ejecutiva colombiana y jubilada de 68 años que entabló una ciberrelación con Johan, un supuesto médico sueco de su misma edad, en septiembre de 2022. El “pretendiente” terminó pidiéndole dinero cuatro meses después del primer contacto diario por internet.



“Creí en su sinceridad. Me dijo que era separado, me envió fotos suyas y de sus hijos, de su lugar de trabajo y de sus supuestos compañeros. Era inteligente, sabía español, muy pulido en el trato y sensible. Me enamoré como una adolescente. Perdí como 10.000 dólares. El tipo desapareció. Le escribí, no respondió y no supe cómo ubicarlo después. ¿Ir a la Policía? Lo pensé, pero lo descarté. Me dio mucha vergüenza”, confiesa.



Hace tres años, en plena pandemia en Estados Unidos, Kate Kleinert, una viuda de 69 años, decidió aceptar la solicitud de amistad en Facebook de otro atractivo desconocido, que se identificaba como Tony y decía ser un médico noruego que trabajaba en Irak.

Igual que con María del Carmen, “tras un par de meses de comunicación diaria en aplicaciones de mensajería cifrada, Tony empezó a pedir dinero”, recoge The New York Times.



(Siga leyendo: ¿El sitio web Cuevana es legal? Aclaramos sus dudas)



Kate entregó a Tony y a sus supuestos hijos unos 39.000 dólares en tarjetas de regalo. “La estafa devoró sus ahorros, el seguro de vida de su difunto marido, su pensión y sus ingresos de la seguridad social, dejándola en la indigencia”, dice el diario.



El amor es “un poderoso hechizo”, decía Baltasar Gracián, jesuita y escritor español del Siglo de Oro (1601-1658). Tal vez no se haya equivocado, pues hoy sigue embrujando y atrapando a muchos en las perversas redes de la estafa romántica tendidas en internet.

La mayoría de adultos que son víctimas son personas solas que buscan compañía. Foto: iStock

Lo que pasa es que la ilusión no tiene edad. EL TIEMPO conoció hace varios años, a través de la Fundación Esperanza, el caso de una joven secretaria colombiana que conoció por internet a un austriaco con quien se emparejó, se casó y se fue a vivir a Austria, después de que él vino a Colombia a conocer a su familia.



Todo parecía perfecto, pero, al llegar al nuevo hogar, la joven fue encerrada durante varios años, tuvo tres hijos en cautiverio a los que, al parecer, el austriaco vendió. Ella nunca volvió a verlos ni supo de su paradero, no obstante las múltiples gestiones que realizó después de escapar de su prisión y regresar a Colombia con el apoyo del consulado.



(Más: Cómo optimizar su PC, paso a paso)



Hoy, los expertos sostienen que los mayores de 60 años son más vulnerables a todas las estafas por internet porque disponen de más dinero que los jóvenes.

El porcentaje de personas mayores de 60 años que navegan por la red mundial creció del 68 al 97 % entre 2018 y 2021, según cifras que circulan en varias plataformas informáticas.



En 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que en Colombia el 40,9 % de las personas mayores de 60 años acceden a internet a través de un computador.



El 49,8 % de las personas de entre 65 y 74 años tienen acceso a internet y hacen uso de este en los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), entidad internacional integrada por 38 Estados y fundada, entre otros, por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania en 1961.



La soledad, el enamoramiento virtual, el deseo de una vida mejor, la falta de información, de conocimiento de las redes y de los mismos individuos con los que interactúan facilitan, entre otras cosas, todo tipo de estafas en la red, dicen los expertos, y agregan otras situaciones que llaman la atención, como las supuestas empresas que ofrecen el oro y el moro a ingenuos trabajadores.

Un sobreviviente del holocausto perdió 2,8 millones de dólares

Facebook Twitter Linkedin

Peaches Stergo. Foto: U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York

En enero de este año, se destapó un caso de estafa a un adulto mayor que se fraguó a través de una app de citas. La víctima, un hombre de 87 años de Nueva York y sobreviviente del Holocausto, perdió más de 2,8 millones de dólares durante cuatro años, perdiendo los ahorros de su vida y su apartamento.



Peaches Stergo fue arrestada por “engañar a un sobreviviente del Holocausto de 87 años, drenándole maliciosamente los ahorros de toda su vida para hacerse rica. Stergo falsificó documentos y se hizo pasar por un empleado bancario a cambio de una vida de viajes, relojes Rolex y compras de lujo”, señaló el fiscal federal Damian William tras la captura de la mujer.



La estafadora creó una cuenta en una app de citas donde entabló contacto con la víctima, de la que se guarda su nombre, y comenzó a acercarse a él, generándole confianza y ganándose su afecto. En 2017 le pidió dinero por primera vez. Según ella, su abogado necesitaba que le pagara sus honorarios para liberar los recursos de un acuerdo por lesiones tras un accidente de tránsito. Esa vez, el hombre le desembolsó $25.000 dólares.



A partir de 2017 hasta 2021, la víctima desembolsó casi que mensualmente sumas cuantiosas que iban en aumento cada vez más, de acuerdo con los investigadores.

La acusación explica que “después de depositar cada cheque, Stergo le decía a la víctima que su banco necesitaba más dinero, de lo contrario, las cuentas se congelarían y no se devolvería el dinero. La víctima continuó girando los cheques por miedo a que no le regresaran su plata”.

La acusada se aprovechó de un adulto mayor que buscaba compañía FACEBOOK

TWITTER

La misma Stergo se hizo pasar por el agente bancario y falsificó documentos de TD Bank para lanzar dichas amenazas. Fueron 62 cheques en total que la víctima le entregó a la mujer.



El hombre se animó a denunciar luego de contarle a su hijo lo sucedido. “La acusada se aprovechó de un adulto mayor que buscaba compañía”, comentó Michael Driscoll, subdirector del FBI.



Desde hace más de ocho años, el FBI ha venido alertando de las ‘estafas románticas’. “Según las investigaciones, las víctimas generalmente son mujeres divorciadas o viudas mayores, ya que se encuentran emocionalmente vulnerables. Estas posibles víctimas suelen publicar detalles sobre sus vidas en las redes sociales y se convierten en el objetivo perfecto para grupos criminales”, alertó la entidad en 2017, tras compartir un caso de estafa a una mujer de 50 años que comenzó en 2014.



Este tipo de estafa online es la que produce mayores pérdidas económicas a las víctimas, concluyó el FBI.



GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO

