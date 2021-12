En medio de la era digital y el avance de las tecnologías se debe tener presente lo importante que es cuidar de la información, lo que se comparte y, sobre todo, sus contraseñas en páginas web.

Usar una contraseña ‘fácil’ o insegura puede poner en riesgo no sólo información personal sino también empresarial. A través de diversas plataformas de internet se realizan transacciones bancarias, se hablan de temas confidenciales, se manejan compañías, entre otro sin fin de actividades que se pueden realizar por medio de la web.



No es una novedad que se deben evitar utilizar contraseñas simples y no utilizar la misma para todas las plataformas o servicios, ya que genera mucho más riesgo.



(Leer más: Las pautas para que haga transacciones seguras el día sin IVA).

Un estudio realizado por el portal 'Nordpass', que se dedica a la administración de contraseñas, identificó cuáles son las palabras más usadas y que pueden ser descifradas muy fácilmente por los ciberdelincuentes.



(Lea también: Así será la primera 'embajada en el metaverso').

Facebook Twitter Linkedin

Las contraseñas más hackeadas del mundo Foto: iStock

¿Cuáles son las claves más fáciles de hackear?

123456, 12345678, 12345, qwerty, password, 12345678, 111111,123123,1234567890 y 1234567 son las combinaciones y letras más usadas alrededor del mundo para proteger las cuentas.



Después de estas se encuentran: qwerty123, 000000, 1q2w3e, aa12345678, abc123, password1, 1234, qwertyuiop, password123, iloveyou.



Estos códigos nombrados fueron descifrados en menos de 2 segundos, de acuerdo con el portal especializado citado anteriormente.



En Colombia las 15 contraseñas más usadas son: 123456, 123456789, 12345, chatbooks, colombia, 12345678, 1234567, password, 1234567890, 1234, santiago, yuantuo2012, qwerty, 111111 y valentina.



Los nombres como Sebastian, Andrés, Camilo, Daniela, entre otros también son ampliamente utilizados en el país, al igual que algunos equipos de fútbol local como América, Nacional y Millonarios, todos en minúsculas.



Seguramente muchas personas al igual que usted pensaron que estos números o letras no iban a ser fáciles de descifrar, aunque lamentablemente no es así. Si de casualidad su contraseña actual aparece en la lista, cámbiela de inmediato.



En un blog, el Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC, por sus siglas en inglés) habló sobre un método sencillo para escoger contraseñas que pueden llegar a ser más seguras el cual consiste en que cada usuario piense en tres palabras al azar y las junte para crear una contraseña segura.



Su éxito recae en la longitud de este tipo de contraseñas, su fácil recordación para cualquier tipo de usuario, su naturaleza de ser poco descifrable y su usabilidad que encaja bien en distintas plataformas.

Más noticias:

Estos son los 'streams' más vistos en la historia de Twitch

Nada de metaversos: esta es la apuesta de Google para seguir creciendo

Elon Musk negocia con Gobierno de Brasil para llevar Internet al Amazonas

¿Cómo llegó Jack Ma a ser la persona más rica de China?

‘Teleboda’: no se han visto en persona, se juraron amor y ahora son esposos

Tendencias EL TIEMPO