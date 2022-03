Una de las firmas más reconocidas de arquitectura, Zaha Hadid Architects (ZHA), reveló que tiene planes de construir una ciudad utópica en Metaverso, la cual estará centrada en un auto gobierno con menos normas y reglamentos.



Según un informe de la cadena ‘CNN’, la firma presentó su diseño de una pequeña ciudad hecha de edificios de formas curvas, haciendo alusión al futuro. Además, tiene un ayuntamiento, espacios de trabajo colaborativos, tiendas, una galería para exposiciones de arte de NFT e incubadoras de negocios.

Inspiración de la vida real

La ciudad utópica está basada en una micronación de la vida real llamada República Libre de Liberland. Esta fue fundada en el 2015 por el político checo Vit Jedlicka y tenía como objetivo implementar valores libertarios del gobierno.



El lugar se encuentra entre Serbia y Croacia. Sin embargo, nadie se ha mudado ahí ya que carecen de infraestructura. Según una entrevista de Jedlicka en ‘CNN’, Liberland tiene siete mil residentes aprobados y 700 mil solicitudes en espera.



(No deje de leer: Los niños que sobrevivieron cuatro semanas perdidos en el Amazonas).



Liberland cuenta con una bandera nacional, un himno y una moneda, que es una criptomoneda. No obstante, esta micronación no ha sido reconocida como tal ante los otros países.

Facebook Twitter Linkedin

El diseño de la pequeña ciudad esta hecha de edificios de formas curvas, haciendo alusión al futuro. Foto: Zaha Hadid Architects (ZHA)

Por ahora, Liberland espera tener un espacio en el metaverso. Según el arquitecto principal de ZHA, Patrik Schumacher, quien ha estado interesado en Liberland desde un principio, el mundo virtual es el espacio perfecto para que los ideales de libertarismo prosperen ya que comparten los mismos objetivos de descentralización y autonomía de la filosofía política.



"Es una escena muy animada de colaboradores (...) Hay muchos empresarios de la tecnología de la información (TI), criptografía y tecnología que encuentran el mundo demasiado restrictivo", afirmó Schumacher en ‘CNN’.

La arquitectura de la ciudad

La arquitectura digital de Liberland estará basada en la realidad, pero tendrá un toque hiper futurista. Sus diseños fueron hechos con un método paramétrico, que ayuda a crear formas complejas.

Facebook Twitter Linkedin

Sus diseños fueron hechos con un método paramétrico, que ayuda a crear formas complejas. Foto: Zaha Hadid Architects (ZHA)

"(La arquitectura del metaverso de Liberia) es inusual y única, pero al mismo tiempo es realista con respecto a los tipos de arquitectura que ya hemos construido y que vendrán", dijo Schumacher en el medio ya mencionado.



(Le puede interesar: Así logran enviar las muestras recogidas en Marte a la Tierra).



Es importante resaltar que al ser virtual también hay más libertad en el diseño y se pueden crear cosas que en el mundo real no se podrían. Este espacio también imita las fronteras que en realidad tiene la República Libre de Liberland.

¿Libertad total?

El plan de infraestructura digital y sus políticas todavía están en proceso, pero Schumacher describe este espacio como un lugar con diferentes áreas donde ciertas zonas no tendrán normas colectivas. Eso sí, los usuarios seguirán estando sujetos a las leyes de sus países.

Las primeras personas en tener acceso a ese lugar en el metaverso serán los residentes de Liberland. Comenzaran como un espacio exclusivo que se expandirá lentamente.



Según ‘CNN’, Liberland se está probando en dos pisos virtuales en uno de los edificios, es un área que está abierta a los invitados, que pueden explorar este espacio con sus avatares. También, pueden chatear entre usuarios y compartir sus pantallas en una de las ventas de la sala.



(Siga leyendo: ¿Álienes, la CIA?: las insólitas teorías sobre desaparición de un psicólogo).



Por otro lado, el 13 abril de 2022 es el aniversario de Liberland en la vida real y se hará una fiesta de apertura para 100 personas, quienes podrán moverse en los pocos espacios de la ciudad.

Más noticias

- ¿Cómo moriría un astronauta si se quitara el traje al estar en el espacio?

- El carro más largo del mundo: más de 30 metros, tiene piscina y trampolín

- El inusual caso del hombre que robaba libros para ser el primero en leerlos

- Las cirugías de las que se han arrepentido Bella Hadid y otras súper modelos

Tendencias EL TIEMPO