Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Colombia expuso cinco tareas para mejorar la conectividad de Colombia y para solucionar las tareas pendientes que deja el presidente Duque.



"El tema de 5G suena atractivo pero hay que terminar primero los esfuerzos hechos del uso de 4G dice su presidente, si bien Colombia ha avanzado al respecto se debe tener en cuenta que al apagar redes de 2G y 3G, la solución de conectividad es de cuarta generación, porque hoy todo se puede hacer con esa conectividad", explicó el directivo.



Cataldo enfatizó en que sin duda la más importante es que el nuevo Gobierno garantice la seguridad jurídica, pues las telecomunicaciones se planean a 20 años y las dinámicas del mercado van cambiado mucho.

La segunda propuesta está enfocada al dinero que se da en contraprestación por los servicios prestados, "no se pueden cerrar los huecos fiscales con el espectro, los operadores han invertido en las últimas dos subastas de espectro cerca de 1.900 millones de dólares, pero el valor de espectro no ha bajado, así que hay que tener un balance , el tener un espectro caro equivale a tener menos infraestructura", aseveró.



El tercer punto es tener presente que la conectividad es clave para la reactivación económica, así que la idea es que se puedan mantener el aumento del 40 por ciento del tráfico móvil y fijo ya que la industria de las comunicaciones habilita a las demás.



El cuarto punto tiene que ver con las contraprestaciones al Futic, pues según el directivo, los operadores en los últimos 10 años han pagado un millón de pesos y "es momento de modernizar esas cargas impositivas ya que hay muchos errores, porque si bien el Gobierno y el ministerio tienen iniciativas interesantes, esos dineros no tiene una ejecución equitativa o no se hacen en TIC", dijo.

Así está conectado el país: más de 75 millones de líneas de celular

"Queremos que el dinero que vaya al fondo se aplique a las TIC ya que si bien tiene una carga desfasada del mercado, porque cobran 4 por ciento de impuestos por el recursos de voz y ya hasta no se usa tanto, se deben repensar las cargas para cerrar la brecha digital", explicó.



Sobre el punto de la seguridad jurídica Cataldo apuntó que el tener casos y "precedentes como Wom al que le permitieron devolver espectro por un error y pagar una multa, pone al país como un lugar que no es equitativo para las inversiones extranjeras. Ahora hay varios documentos que modificarían dinámicas del sector como la de los topes de espectro y Tigo se comprometió con la ultima subasta por 700 millones de dólares a un plazo de 20 años, las cosas cambian mucho y no es un buen mensaje cambiar las reglas solo para algunos y a destiempo", apuntó.



Para Cataldo, la mejor opción es pensar en soluciones completas y las alianzas, en avanzar en liberar espacios de la red para la conectividad de las personas, el año pasado Tigo apagó 35 por ciento de la red de 2G se apagó y este año planea hacer lo mismo.



"El problema de la tecnología y su avance es tener la motivación clara, comprar espectro de 5G pero solo para tener más velocidad, no vale la pena cuando se tienen personas sin líneas telefónicas o sin posibilidades de conectividad. Este Gobierno hizo cosas como la ley de modernización de las TIC y esfuerzos para el cierre de brechas de que deben perdurdar", agregó el directivo .

