Conozca las 8 estafas más comunes en Internet, según Business Insider

Un estudio realizado por Better Business Bureau, Finra y el Centro de Longevidad de Stanford arrojó los resultados sobre los canales a través de los cuales los estafadores obtienen la mayor cantidad de dinero, basado en entrevistas con 1.408 consumidores de internet entre 2015 y 2018.



El estudio muestra que aproximadamente la mitad de las personas que fueron contactadas por timadores no cayeron en las prácticas fraudulentas, ya que pudieron detectar la mentira de inmediato. Mientras tanto, el 30% de los encuestados aceptó caer, pero no perdieron dinero, mientras que el 23% cayó y perdió dinero ante un estafador.