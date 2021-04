Lanzan Tamagotchi renovado con cámara y pantalla a color

Esta mascota virtual era el juguete de moda en la década de los noventa, cuando los teléfonos inteligentes y otras opciones de entretenimiento portátil estaban lejos de existir. Esta consola en miniatura, a blanco y negro, era una de las pocas opciones de entretenimiento y quizás en eso consistió su éxito comercial.

No obstante, este furor se vino abajo cuando entraron al mercado las tablets o incluso los ‘smartphones’ que ofrecían la posibilidad de descargar todo tipo de juegos, relegando alimentar y cuidar a la mascota virtual. El mítico Tamagotchi regresa, y no como lo conocieron los ‘millennials’, sino con cámara, pantalla a color y botones táctiles, ¿lo compraría?



La compañía japonesa Bandai anunció esta nueva versión del dispositivo portátil casi 25 años después de su lanzamiento. Estas novedades estarán acompañadas de la posibilidad de encontrar nuevos amigos con quienes jugar, compartir regalos, la opción de cocinar y explorar el mundo. Además, mantendrá el diseño original que constaba de tres botones, ahora táctiles, y la forma de huevo tradicional.



Con algo de nostalgia, aquellos nacidos en la década de los noventa, pueden recordar que si no estaba al pendiente de la mascota, esta se moría y se acababa el juego. Pero en esta versión se han incluido muchas otras opciones, como la posibilidad de pintar, cocinar con este compañero virtual, así como moverse por el mundo con la compañía de este personaje.



La ‘educación’ de la mascota virtual, uno de los pilares en los inicios, sigue siendo muy importante, pues afectará la manera en la que se concibe el juego, incluso los creadores añadieron nuevas configuraciones como determinar la futura profesión de la mascota, así como salas personales.



Adicionalmente, la compañía japonesa ha anunciado que la nueva versión del Tamagotchi incorpora por primera vez una cámara con la que los usuarios podrán sacarse fotos y guardarlas como recuerdo en un canal social propio e integrado.En este sentido, Tamagotchi Pix no necesita conexión a internet, asimismo permite conectarse con el Tamagotchi de un amigo mediante un código QR, para jugar juntos.



Además, a partir de agosto permitirá conectarse online para ampliar la experiencia con nuevas misiones, objetos o regalos. También puede configurarse en varios idiomas, incluido el castellano y ya está disponible en preventa, en dos colores: rosa y morado, por 60 dólares. Hasta el momento, se sabe que llegará a las jugueterías y tiendas a finales de mayo.



