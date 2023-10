Lanzan Sony Pictures Core en consolas PlayStation 5 y PlayStation 4: ¿de qué trata?

La distribuidora y productora Sony Pictures Entertainment y las consolas PlayStation anunciaron su nueva colaboración para complacer a sus usuarios y ofrecer acceso a algunas de las películas más taquilleras desde las consolas PS5 Y PS4.

Las consolas PS5 y PS4 pondrán acceder a la plataforma de películas de Sony

La aplicación Bravia Core es una plataforma de streaming que cuenta con una amplia gama de películas clásicas de la productora. Según informó el sitio oficial de PlayStation, ahora se llamará Sony Pictures Core y, a partir de hoy, estará disponible para descargar en las consolas de última generación.

Sony Pictures Core Foto: PlayStation

Apenas adquiera esta plataforma y se registre podrá comprar, alquilar y acceder a un catálogo de hasta más de 2000 películas directamente.



El lanzamiento incluirá algunos títulos taquilleros como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Uncharted, The Equalizer’, ‘No Hard Feelings’, ‘Bullet Train’ y ‘Ghostbusters’, entre otros.

La plataforma de películas de Sony ya está disponible. Foto: PlayStation

De acuerdo con la compañía, en mercados selectos como Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, la primera película con acceso anticipado será ‘Gran Turismo’, una cinta que se basa historia real de un equipo de corredores

En otras zonas, este último título, ya está disponible En Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y se estrenará pronto en mercados adicionales.

Además, al comprar esta película a través de Sony Pictures Core, la empresa confirmó que recibirá un crédito para comprar dentro del juego, incluidos algunos autos exclusivos.

Por otro lado, en caso de ser miembro PlayStation Plus, Premium o Deluxe tendrá un catálogo seleccionado con hasta 100 películas para pedir tras pedido.



Este servicio está vigente desde hoy en 23 mercados a nivel mundial. La aplicación puede encontrarla en la sección de medios de PS5 Y PS4 Store para su descarga.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por PlayStation y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

