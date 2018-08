Windows 95 vuelve en forma de aplicación

¿Se imagina volver a jugar Buscaminas o usar una de las primeras versiones de Wordpad en su computador actual? Pues el desarrollador de la plataforma de mensajería Slack, Felix Rieseberg, creó una aplicación que permite descargar una versión del mítico sistema operativo Windows 95.



Esta nueva herramienta, que ocupa solo 129 MB de espacio y 200 MB de memoria RAM, se puede instalar en equipos con sistemas operativos macOS, Windows y Linux. Incluye programas que, sin duda, apelan a la nostalgia de muchos, como el popular juego de Buscaminas y la versión original de Paint.

“Me he sentido muy honrado por la cantidad de gente que ama esta pequeña y tonta aplicación. He agregado algunas características y he arreglado algunas cosas, notablemente”, señaló Rieseberg en el sitio de desarrollo de software GitHub, en donde está disponible para descarga.



Según su creador, la aplicación se actualiza automáticamente y si el usuario se encuentra con algún problema, puede reiniciarla y comenzar de nuevo usando el viejo comando de Ctrl + Alt + Supr, desde el menú de la ventana.



Windows 95, que se lanzó en agosto de 1995, fue la primera versión del sistema operativo en incluir la barra de tareas y el botón Inicio y contó con una interfaz gráfica de usuario híbrido de entre 16 y 32 bits.



TECNÓSFERA