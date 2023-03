A través de una reciente reflexión en su blog, el multimillonario Bill Gates ha dicho que la era de la IA ha empezado. El fundador de Microsoft destacó que, a lo largo de su vida, ha sido testigo de dos tecnologías revolucionarias: la interfaz gráfica de Windows y la potencia de ChatGPT.

Por si no lo sabe, ChatGPT es un bot conversacional (chatbot, en inglés) que ha sido diseñado por OpenAI para conversar con las personas utilizando un lenguaje simple y natural. A su vez, dispone de una gran base de datos que le permite hablar de temas como historia, medio ambiente, economía, desarrollo web, deportes, teoría política, filosofía, antropología, etc.



“A lo largo de mi vida, he visto dos demostraciones de tecnología que me han parecido revolucionarias”, dijo el magnate norteamericano.



“La primera fue en 1980, cuando me presentaron una interfaz gráfica de usuario, precursora de todos los sistemas operativos modernos, incluido Windows”.



“La segunda gran sorpresa llegó el año pasado. Llevaba reuniéndome con el equipo de OpenAI desde 2016 y estaba impresionado por su progreso constante. A mediados de 2022, estaba tan entusiasmado con su trabajo que les planteé un reto: entrenar a una inteligencia artificial para que aprobara un examen de biología de nivel avanzado. (...) Cuando volví a reunirme con ellos, vi con asombro cómo le hacían a GPT, su modelo de inteligencia artificial, 60 preguntas tipo test del examen AP de Biología, y acertó 59 de ellas. Después, escribió respuestas sobresalientes a seis preguntas abiertas del examen. Pedimos a un experto externo que puntuara el examen, y GPT obtuvo un 5, la máxima puntuación posible y el equivalente a obtener un sobresaliente “, añadió.



Gates ha destacado que con la llegada de ChatGPT acababa de “ver el avance más importante en tecnología desde la interfaz gráfica de usuario”. Asimismo, comparó el desarrollo de la IA con la creación del microprocesador, la laptop, Internet y el celular.

“Cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención sanitaria y se comunican entre sí”, escribió el fundador de Microsoft.



Bill Gates es uno de los rostros más conocidos de Microsoft, aunque en los últimos años se ha dedicado a la filantropía. Según él, la inteligencia artificial cuenta con la capacidad de reducir “algunas de las peores desigualdades del mundo”.



De manera concreta, Gates indicó que con la IA se puede mejorar la educación matemática, asegurándose que diversos sectores menos favorecidos puedan mejorar su rendimiento.



“Está demostrado que tener conocimientos básicos de matemáticas prepara a los estudiantes para el éxito, independientemente de la carrera que elijan”, resalta.



El multimillonario destacó que otras áreas en la que espera un gran impacto por la presencia de la IA, además del educativo, es el cambio climático, productividad laboral, salud pública y en la detección de enfermedades.



Además de todo lo positivo que puede sumar la IA en los próximos años, Gates también se detuvo para reflexionar sobre los posibles riesgos que puede haber como información falsa (o inexacta) o el mal uso de la tecnología.



El filántropo cree que los errores en cuanto a las peticiones de los usuarios como ejercicios complejos o recomendaciones con juicio de valor se solucionarán como máximo en los próximos dos años.



“Las IA superinteligentes están en nuestro futuro. Comparado con un ordenador, nuestro cerebro funciona a paso de tortuga. Estas IA probablemente podrán establecer sus propios objetivos”, reflexiona Gates.



A su vez, “para sacar el máximo partido de esta nueva y extraordinaria tecnología, tendremos que protegernos de los riesgos y extender sus beneficios al mayor número posible de personas”.



De cualquiera manera, para Bill Gates es claro: la IA es la nueva revolución tecnológica. “La era de la inteligencia artificial está llena de oportunidades y responsabilidades”, concluye.

