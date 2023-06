La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que sancionó con 626.400.000 de pesos a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar), por impedir la portabilidad numérica de las líneas móviles de sus usuarios.

En detalle, la entidad evidenció que la empresa de telefonía rechazó las solicitudes de

portabilidad hacia otros operadores, con el argumento de que los solicitantes no

eran los titulares de las líneas o que los mismos se encontraban en mora, lo anterior sin contar con sustento probatorio que acreditara la veracidad de estas causales, según informó la SIC en un comunicado.



Además, indican que Movistar rechazó algunas solicitudes de portabilidad indicando

que el nombre suministrado en la solicitud no coincidía con la información de sus

sistema.



No obstante, la SIC pudo comprobar que se trataba de problemas de digitación en las bases de datos.



"Por otra parte, la empresa tampoco acreditó haber remitido los soportes de dichos rechazos al Administrador de Bases de Datos, de acuerdo con lo exigido por la ley", agregó la SIC.



Se comprobó también que la información presentada por la compañía era inexacta, y que en la documentación no se indicaban con precisión las fechas en que se reportó al Administrador de Bases de Datos el rechazo de las solicitudes de portabilidad.



En unas imágenes se habla de que la fecha era la del corte de facturación, en otras, que correspondía a la que el usuario ingresó al sistema, que era la fecha de emisión de la factura o la fecha en que se efectuó la portabilidad, las cuales no eran coincidentes ni siquiera con las de las solicitudes de los consumidores del servicio.

