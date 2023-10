La SEC demanda a Elon Musk tras eludir testificar sobre la compra de Twitter

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) presentó una solicitud ante un tribunal de California para forzar a Elon Musk a prestar testimonio en relación con la investigación en curso sobre la compra de Twitter. Musk se había negado previamente a comparecer en septiembre, a pesar de haber sido citado por la SEC.



La demanda de la SEC, que fue registrada en la división de San Francisco del Tribunal del Distrito Norte de California, alega que Musk no cumplió con la citación enviada por la SEC el pasado 15 de septiembre. Este incumplimiento es particularmente significativo dado que Musk había acordado en mayo de 2023 presentarse a testificar en una fecha que estaba programada para casi cuatro meses después. Además, en ese momento no planteó ninguna objeción a la citación ni durante los meses siguientes.



Sin embargo, según la Comisión, "dos días antes de su testimonio programado, Musk notificó abruptamente a la SEC que no comparecería". Musk intentó justificar su negativa a cumplir con la citación argumentando "varias objeciones espurias, incluida una objeción a San Francisco como lugar apropiado para los testimonios".



La SEC demanda a Elon Musk por no testificar en la compra de Twitter. Foto: FOTO: GETTY

La SEC ha estado llevando a cabo una investigación sobre la adquisición de Twitter, ahora conocida como X, para determinar si Elon Musk violó disposiciones de las leyes federales de valores en relación con la adquisición de acciones de Twitter y en relación con sus declaraciones de 2022 y presentaciones ante la SEC relacionadas con Twitter.



En este contexto, la SEC sostiene que es esencial contar con el testimonio de Elon Musk para obtener información que aún no posee y que es relevante para su investigación. Dada la negativa de Musk a cumplir con la citación de la SEC, ahora la Comisión solicita al Tribunal que intervenga y obligue a Musk a cumplir con sus obligaciones legales.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.