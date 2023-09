La conocida revista 'Time', famosa por su tradicional lista anual de las figuras más influyentes en todo el mundo, ha presentado su selección para el año 2023.



Sin embargo, esta vez, el enfoque principal de la última edición se ha centrado en destacar a las personalidades más relevantes en el campo de la inteligencia artificial, dada la creciente importancia que esta área tiene en el ámbito global.

De acuerdo con 'Forbes', la revista Time surgió en 1923 como un resumen semanal de noticias destacadas, y su concepto inicial era bastante sencillo. En ese momento, no tenía todavía su distintivo marco rojo, el cual tomó como inspiración de National Geographic, que ya había adoptado su icónico marco amarillo desde su inicio.

Bajo la dirección de Henry Luce en colaboración con Britton Hadden, Time creció rápidamente en audiencia e influencia al resumir información de manera concisa y hacerla entretenida. Su innovación radicó en usar ilustraciones informativas y abordar una amplia variedad de temas actuales en sus páginas.

Time lanzó su lista de los más influyentes en IA



Esta lista, que reconoce a líderes visionarios, científicos destacados y pioneros tecnológicos, arroja luz sobre las personalidades que están impulsando el futuro de la IA y su impacto en la sociedad.

La lista se divide en cuatro categorías: líderes, innovadores, formadores y pensadores, y está compuesta por una amplia gama de personas, que incluyen artistas, científicos, directores ejecutivos de empresas, escritores, entre otros.

Entre los destacados se encuentran figuras como el magnate Elon Musk, fundador de Tesla y propietario de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), Sam Altman, CEO de OpenAI, y Yann LeCun, científico jefe de inteligencia artificial de Meta.



Además, vale la pena mencionar a dos latinoamericanos que han hecho contribuciones significativas en el ámbito tecnológico durante el año.

Siendo así, entre los destacados en la lista de Time se encuentran:

Sandra Rivera



La primera mujer latina que resalta en la lista pertenece al grupo de líderes. Se trata de Sandra Rivera, de origen colombiano-estadounidense, quien ocupa el cargo de Gerente General del Centro de Datos y Grupo de Inteligencia Artificial en Intel.



Su responsabilidad principal es supervisar los procesadores y la tecnología de IA de la empresa.



A lo largo de sus más de 23 años de trayectoria en la empresa, Rivera ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la compañía, llevándola a convertirse en uno de los principales fabricantes de chips aceleradores de inteligencia artificial.

Cristóbal Valenzuela



Otro latino presente en la lista de Time, en la categoría de innovadores, es Cristóbal Valenzuela de Chile. Él es el CEO y cofundador de Runway, una de las empresas líderes en la generación de videos mediante el uso de inteligencia artificial en el mercado actual.



Desde que estableció su empresa en 2018 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, la compañía ha conseguido recaudar más de $200 millones de dólares, según informa Time.



Su tecnología también fue adoptada por editores que contribuyeron a la realización de la película ganadora del Oscar en 2022, 'Everything Everywhere All at Once', y en el programa 'The Late Show' de Stephen Colbert.

Por otra parte, empresas que aplican la inteligencia artificial también están ganando un terreno cada vez más sólido en el mundo empresarial, destacándose por su significativo impacto, constante innovación y notables logros en términos de éxito y relevancia.

La revista 'Time' ha destacado algunas de ellas, estas son:

OpenAI



Sam Altman, CEO de OpenAI, es destacado en la portada de la edición 2023 de la lista de las personas y empresas más influyentes del mundo, según la revista 'Time'.



Altman, conocido por ser el creador de ChatGPT, se ha convertido en una de las figuras más prominentes de la industria gracias a la popularidad de este chatbot de IA.



La revista reconoció a Altman como uno de los líderes más disruptivos debido a su papel como defensor de la IA. Su presencia en la portada refleja su influencia y compromiso en este campo en constante evolución.

Junto a OpenAI y Microsoft, más del 12 % de las empresas en la lista se centran en inteligencia artificial, en comparación con solo cinco del año pasado, destacando el papel fundamental de esta tecnología en el futuro global.

Meta



Yann LeCun, jefe de IA en Meta, es un científico de la computación, investigador y pionero en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo.



Es ampliamente reconocido por sus contribuciones al desarrollo de algoritmos y técnicas de aprendizaje profundo, en particular, las redes neuronales convolucionales (CNN), que son fundamentales para el procesamiento de imágenes y visión por computadora.

Tesla



Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, ha sido reconocido como una de las 100 personas más influyentes en el ámbito de la IA por la revista TIME.



Esta inclusión no es sorprendente, ya que Musk ha estado profundamente involucrado en el desarrollo de la IA. Tesla, una empresa de vehículos eléctricos que se encuentra a la vanguardia de la tecnología de conducción autónoma gracias a sus programas 'Autopilot' y 'Full Self-Driving', los cuales están impulsados por la IA.

Nvidia



Esta empresa se encuentra a la vanguardia de esta revolución y ha logrado estar en la lista de líderes al unirse al selecto grupo de empresas con una capitalización de mercado de un billón de dólares. Esto subraya el impacto significativo que Nvidia está teniendo en la industria.

Google DeepMind



También figura en la lista, y es conocido por su extensa experiencia, incluyendo el hito de ser el primero en desarrollar una IA que superó a un ser humano en el antiguo juego de mesa chino Go.

Hugging Face



Esta compañía es otra empresa destacada en la lista de 'Time'. Se especializa en una inteligencia artificial descentralizada y ofrece una plataforma de código abierto que permite compartir datos, conectarse a supercomputadoras potentes y alojar aplicaciones de IA. En los últimos seis meses, lograron cargar más de 100 mil modelos en sus sistemas.

Metaphysic



Es una empresa que se dedica a crear software para automatizar y generar videos hiperrealistas en tiempo real utilizando IA, lo que se conoce como 'deep fakes'. Si ha visto videos en TikTok como el de Deep Tom Cruise o la actuación de un avatar digital de Elvis Presley en America's Got Talent, Metaphysic es la empresa detrás de estas creaciones.

Stability AI



Esta es otra compañía presente en la lista, y se destacó por entrenar la herramienta llamada 'Stable Diffusion', un generador de texto a imagen de código abierto que ha sido objeto de discusiones legales sobre derechos de autor. A pesar de esto, la compañía ha contribuido al éxito de cuatro de las diez principales aplicaciones generadoras de imágenes con IA en la App Store.

Robots afirman en conferencia de la ONU que un día serán capaces de dirigir el mundo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

