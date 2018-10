La revista DONJUAN ganó premio internacional

Un robo de 7.500 millones de pesos que sufrió un banco colombiano a principios de 2014 es la escena con la que inicia la crónica ganadora de la categoría Prensa Gráfica del Premio ESET en Seguridad Informática 2019, que fue anunciado hoy en Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, el robo que se narra en el artículo no tiene tipos armados con grandes fusiles de asalto, sino solo un “genio informático” que con solo presionar ENTER logró ponerle algunos ceros de más a más de 300 cuentas de personas en varias ciudades del país.



En su crónica “Bonnie and Clyde en la era digital”, el periodista de la revista DONJUAN Rodrigo Rodríguez descubrió que en Colombia un banco promedio puede recibir entre 15 y 20 ataques diarios por parte de distintas personas que intentan infiltrar sus sistemas. En su reportería habló con fuentes de la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía, investigó sobre los malware que se pueden conseguir en los mercados negros digitales y consultó varias entidades bancarias para contar cómo se llevaron a cabo los principales “robos digitales” que ha habido en Colombia durante los últimos años. Además descubrió cómo esta modalidad de delitos no solo se da por iniciativa de individuos aislados, sino que también la ponen en práctica grandes organizaciones criminales.



La crónica, que fue publicada en octubre de 2018 en la edición 128 de la revista DONJUAN, fue reconocida por el jurado por su originalidad, su valor social, su calidad narrativa y su certeza técnica. Además del trabajo de Rodríguez, fueron destacados “¿Me está escuchando Facebook?” de la chilena Carla Mandiola, publicado en El Mercurio y “Las mujeres son el principal blanco de agresiones y difamaciones en internet” de la brasilera Alice de Souza, publicado en el Diario de Pernambuco. El colombiano Rodrigo Gutiérrez, de Canal Trece, ganó en la categoría Multimedia con el programa Los secretos ocultos de la Deep Web.



El premio será entregado oficialmente en Barcelona durante el Mobile World Congress 2019, en febrero del próximo año.



Lea el texto completo aquí.