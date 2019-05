La respuesta de Facebook después de las declaraciones de su cofundador

¿Cuánto poder es mucho poder? En el caso de Facebook, una red social de más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, propietaria de WhatsApp, Instagram, Messenger y Oculus, la pregunta ha estado vigente esta semana después de que un excompañero de cuarto de Mark Zuckerberg y cofundador de la red escribiera un artículo de opinión expresando que el poder de la empresa es algo sin precedentes y que requiere intervención.



En su escrito, Chris Hughes, quien no está en la compañía desde hace más de 10 años, aseguró que se siente responsable por el impacto de la firma debido a escándalos como el de Cambridge Analytica (en el que información de más de 87 millones de usuarios cayó indebidamente en manos de terceros) y señaló que Zuckerberg puede estar rodeado de personas que no le confrontan.

La reacción de Facebook tardó poco más de un día en llegar. La compañía rechazó el llamado de Hughes del jueves para dividir a la compañía en tres, separando a WhatsApp e Instagram de la 'familia' de apps. Al tiempo, legisladores de EE. UU. instaron al Departamento de Justicia de ese país a comenzar una investigación antimonopolio.



Desde hace un par de años, Facebook ha estado bajo el escrutinio cada vez mayor de los reguladores de todo el mundo por problemas como la difusión de noticias falsas, la dispersión del discurso de odio y sus cuestionadas prácticas de intercambio de datos.



Facebook rechazó las ideas de Hughes y dijo que el foco debería estar en la regulación de Internet. “Facebook acepta que con éxito viene la responsabilidad. Pero no hace cumplir la responsabilidad exigiendo la separación de una compañía estadounidense exitosa ", dijo Nick Cleggk, director global de asuntos públicos de Facebook, en un comunicado.



Esta semana Zuckerberg estará en París, Francia, para discutir sobre regulaciones de internet con el presidente francés, Emmanuel Macron. En los últimos meses, las autoridades europeas han asegurado que hay falta de transparencia por parte de Facebook frente a la operación de sus algoritmos.

En la noche del jueves, el senador Mike Crapo, el republicano que preside el comité bancario, y Sherrod Brown, el principal demócrata, pidieron a Facebook que respondiera preguntas sobre un posible sistema de pagos basado en una criptomoneda y su recopilación de datos. En la carta, los senadores plantearon preguntas sobre las protecciones de privacidad del consumidor y si tenía información sobre la solvencia crediticia de los usuarios.

Por otra parte, el senador demócrata Richard Blumenthal, dijo en entrevista con la CNBC que cree que Facebook debería estar dividido, que dicha medida debe buscar amparar la competencia y que el Departamento de Justicia debe comenzar una investigación.



A pesar de que aplicar la propuesta puede tomar tiempo, porque implica que el gobierno de EE. UU. tendría que ir a juicio contra la empresa y ganar el proceso, divisiones de otras compañías en el pasado ya han tenido lugar, como el caso de Standard Oil y AT&T.

Responsabilidad individual

La historia de Hughes en Facebook inició en 2004 en Harvard, cuando cofundó la red social estudiantil en compañía de Zuckerberg y Dustin Moskovitz. Hughes dejó la empresa en 2007 y según dijo en una publicación de LinkedIn ganó quinientos millones de dólares por sus tres años de trabajo.



"Hace 15 años que cofundé Facebook en Harvard, y no he trabajado en la compañía en una década. Pero siento una sensación de ira y responsabilidad ", dijo en su columna en el New York Times.



Pero la fuga de ejecutivos es otro de los temas que ha rodeado a la red social en los últimos dos años, después una serie de escándalos de privacidad y desinformación desde 2016. Los fundadores de Instagram y WhatsApp partieron.



Chris Cox, quien había estado en la compañía durante 13 años y era uno de los tenientes más cercanos de Zuckerberg como director de producto, renunció en marzo casi al mismo tiempo que Facebook anunció un giro de su discurso hacia 'mensajes más privados'.



En el escrito, Hughes hizo eco a un llamado del senador demócrata Ron Wyden para responsabilizar individualmente al CEO por "repetidas violaciones" de la privacidad. El cofundador de la red sugirió que Zuckerberg debería ser considerado responsable de la privacidad y otras fallas en la compañía.



“El gobierno debe responsabilizar a Mark. Durante demasiado tiempo, los legisladores se han maravillado del crecimiento explosivo de Facebook y han pasado por alto su responsabilidad de garantizar que los estadounidenses estén protegidos y que los mercados sean competitivos ", dijo el cofundador.



A pesar de sus escándalos, el negocio principal de la compañía ha permanecido sin preocupaciones. Facebook no ha dejado de generar ganancias y el precio de sus acciones apenas se movió en respuesta al artículo de opinión de Hughes.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters