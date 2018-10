"La regulación tiene que ser revisada": Marcelo Cataldo

Con una posible ley para la modernización del sector en la que serían realidad un regulador convergente, incentivos para la inversión del sector privado y una prolongación en las licencias del espectro, los operadores del país se preparan para asumir las responsabilidades y los retos que hoy llegan a una Colombia que no se quiere quedar atrás en materia digital.



Vencer la brecha digital, lograr mayor velocidad en la conexión a internet y proporcionar servicios más transparentes con los usuarios son algunos de los desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria de las telecomunicaciones en Colombia.



EL TIEMPO habló con los presidentes de los tres principales operadores del país acerca del futuro del sector.

¿Cuánto va a tomar llegar a contar con redes 5G y cómo podemos lograrlo?

Para llegar a las redes de 5G hacen falta tres elementos. El primero es que la tecnología esté disponible para comercializarse masivamente, o sea, que los proveedores de redes desarrollen el producto.



El segundo es el gobierno. Debido a que 5G requiere gran capacidad de espectro en alta frecuencia, para esto se necesita su disponibilidad a un precio razonable, además, es necesario que los gobiernos locales tengan los Plan de Ordenamiento Territorial para que se disponga la infraestructura. El tercero son los operadores, pero nosotros dependemos de los dos anteriores.

Veo posible que 5G suceda en tres o cuatro años.

Con las señales que ha mandado el gobierno, ¿están listos para participar en una subasta del espectro?

Hoy lo que se avizora es la subasta del espectro de 700, que estará sobre la mesa luego de que se apruebe la ley de modernización del sector. Yo le trasladaría la pregunta al gobierno.

¿Hay planes para trabajar en conjunto con el sector público para la infraestructura de redes de telecomunicaciones?

Nosotros vemos con muy buenos ojos el proyecto de ley de modernización del sector, donde se habla de alianzas público-privadas y condiciones para desplegar más infraestructura. De parte de TigoUNE siempre habrá disposición para trabajar con el gobierno.

¿Qué opina del proyecto de ley para modernización del sector TIC, presentado por la ministra Sylvia Constaín, en el que se extendería el uso del espectro por 30 años?

Lo vemos favorable. En el 2013 tuvimos licitación de espectro, que es el que usamos hoy, pero en 2014 Colombia pasó por una dificultad económica importante: el dólar pasó de 1800 a 3000 pesos.



La licencia de ese entonces nos la dieron por 10 años, o sea, para el 2023 yo no voy a tener ya pagado ese espectro y me va a tocar hacer una renovación, de la cual hoy no conozco cuáles son las condiciones.



El promedio de duración del espectro en Latinoamérica es de 17 años y medio. Otros países como Chile, que tiene una duración,por 30 años, han entendido que el espectro necesita más tiempo para una estabilidad y poder recuperar la inversión.

Eso lo vimos y lo entendimos, por eso desde el 18 de septiembre lanzamos unos planes que tienen minutos y SMS ilimitados y datos que te permiten estar conectado siempre porque entendemos que el celular es la principal herramienta del usuario, quien necesita estar conectado 24/7 sin preocuparse por el consumo.

A raíz del lanzamiento de iPhone, en donde se presentó la eSIM, ¿cuándo podrá llegar a ser una realidad esto en Colombia?

Esa es una excelente pregunta para el regulador Comisión de Regulación de Comunicaciones, que son quienes homologan los equipos del país, de hacerse, nosotros estaríamos listos. Me encantaría que haya más e-SIM en el mercado porque eso permitiría que el teléfono le ayude al usuario a elegir su mejor proveedor, la mejor red y la mejor calidad.

¿Qué están haciendo para ser más claros con los usuarios a la hora de ofrecer sus servicios teniendo en cuenta la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)?

Nosotros acatamos lo que la SIC nos solicitó, pero no estamos de acuerdo. Nosotros no hemos realizado publicidad engañosa, claramente hemos explicado a los usuarios cómo funciona el producto y el resultado está en la calle y ha tenido una gran acogida, tanto que el producto no se ha modificado porque el problema no es con el producto.

¿Qué detiene a los operadores para ofrecer planes realmente ilimitados?

El único país en el mundo en el que un plan como el que vende TigoUNE no se puede llamar ‘ilimitado’ es Colombia. Le puedo decir 50 países en el que sí, porque así funciona la tecnología móvil. Uno baja la velocidad para proteger la calidad de entrega a todos los usuarios, defendiéndola de quienes quieren abusar del sistema.



Yo diría que la regulación tiene que ser revisada para poder usar un nombre que se usa en todo el mundo, menos aquí en Colombia. En el caso del ‘roaming’, este no depende de nosotros y me encantaría no cobrar nada por él, pero yo dependo de los acuerdos que tengo con aquellos proveedores a los que usted se conecta cuando viaja.

¿Cómo se ve el futuro de los hogares colombianos?, ¿estamos cerca de poder disfrutar de un verdadero IoT?

Solamente el 40 por ciento de los hogares del país se encuentra conectado a internet y la base para un hogar con internet de las cosas (IoT) es tener un internet de alta velocidad. También se necesita una mayor cantidad de productos que funcionen con esta tecnología disponibles en el mercado colombiano. Aquí la oferta es limitada y eso hace que las personas no le vean interés ni practicidad de tenerlo en su hogar.



