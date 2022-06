Uno de los elementos que suele desgastarse más rápido cuando hablamos de electrónicos son los cables. Su constante uso y el almacenarlos de manera descuidada lleva a que se rompan, en especial justo la parte en donde están los conectores. Si el cable de su celular está en mal estado lo mejor es que deje de utilizarlo.



Sabemos que reemplazar un cable puede ser un problema ya sea por el costo de algunos o porque no ofrecen la misma velocidad de carga, pero es mejor desembolsar el dinero o practicar la paciencia a tener un accidente.



Conozca las razones por las cuáles debe dejar de usar el cable de su celular si está dañado.

4 razones para dejar de utilizar un cable roto o dañado

Si el cable de su celular está roto o dañado y lo ha seguido utilizando sin problema podría pensar que no tiene caso pagar por uno nuevo pero, como explica la compañía de tecnología ‘Equinux AG’, es un error por estas 4 razones:



1. Está dañando su celular. Aunque no lo crea, un cable deshilachado está dañando su dispositivo. La razón es que este desgaste no permite que la electricidad fluya correctamente a través del cable de carga y, como resultado, el electrónico sufre picos de tensión que dañan los componentes internos.



Por lo anterior, es mejor reflexionar, es mucho más barato comprar un cable nuevo que un celular. No se arriesgue.



2. Está poniendo en riesgo su seguridad. Los picos de tensión de los que ya le hablamos, son causados por un cable de carga desgastado o dañado. También pueden hacer que su dispositivo se sobrecaliente y provoque un incendio.



Aunque es poco común, se han escuchado casos de personas con graves quemaduras, o incluso fallecidas, así como de hogares en llamas debido al mal funcionamiento de un electrónico.



Este es un gran riesgo especialmente si deja su teléfono cargándose sin supervisión.

No utilice cables de carga falsos o de mala calidad. Los cables genéricos son más propensos a sobrecargas eléctricas y tienden a usar plástico delgado y económico para la funda que los recubre. Foto: iStock

3. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Con relación al punto anterior, los alambres que quedan expuestos como resultado de una cubierta de cable desgastada son volátiles.



Piense que la funda del cable de carga está diseñada para proteger de las corrientes eléctricas que fluyen a través de este y, si entra en contacto con la piel, podría causar una quemadura.



Y una quemadura no es el peor escenario, podría llegar a perder la vida si el cable provoca una electrocución fatal.



4. Podría dañar a un niño o mascota. Ya le explicamos lo que puede suceder si hay un pico de energía o se toca un cable deshilachado, a eso suma la curiosidad natural de los niños y las mascotas y tendrá una fórmula para el desastre.



Proteja a sus seres queridos y no deje un cable conectado sin supervisión.



Finalmente la compañía advierte que no es buena idea esperar a que el cable esté totalmente roto para reemplazarlo, sino que, cuando comience a notar que el cargador de su teléfono está empezando a deteriorarse es hora de pensar en comprar uno nuevo pues puede causar serios problemas en su hogar, así como daños físicos.

¿Cómo prevenir el desgaste de los cables del celular?

El desgaste de los cables es normal e inevitable pero, si no quiere comprar nuevos todo el tiempo puede seguir estas recomendaciones:



-No estire de más el cable. Es común que quiera utilizar el celular mientras está conectado, eso suele implicar que estire el cable de más, el problema es que este tipo de tensión hace que la funda de plástico se rompa, dejando los cables expuestos con las consecuencias que ya le mencionamos.



-Desconectar con cuidado. Es común que desconecte el celular con fuerza y sin poner atención, pero esta acción solo contribuye a un mayor desgaste, así que tómese un poco más de tiempo y hágalo con cuidado.



Utilizar el celular mientras se esta cargando puede generar tensión en la funda de platico y hacer que esta se rompa. Foto: iStock

-No utilice cables de carga falsos o de mala calidad. Aunque son más baratos, los cables genéricos son más propensos a sobrecargas eléctricas y tienden a usar plástico delgado y económico para la funda que los recubre. Por ello la recomendación es comprar siempre accesorios originales.



Cuide de usted y de los demás con acciones simples como no utilizar un cable de celular dañado.

