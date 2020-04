La Procuraduría solicitó suspender la adjudicación del .CO

La Procuraduría General de la Nación abrió este martes una investigación disciplinaria a la secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Luisa Fernanda Trujillo Bernal, por presuntas irregularidades en el proceso de selección para la adjudicación del dominio nacional .CO.



Así mismo, el ente de control solicitó la suspensión de la adjudicación de este preciado bien público, por presuntas irregularidades en el trámite en el cual resultó ganador .CO Internet SAS, perteneciente a Neustar y que hace poco fue adquirida por GoDaddy -una importante firma de registros web-.



La Procuraduría, en una comunicación a la ministra Sylvia Cristina Constaín Rengifo y a la secretaria general del Ministerio, pidió que "hasta tener certidumbre sobre la evaluación económica de las ofertas y el respeto a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, se mantenga suspendido el proceso No. MTIC – LP -01 – 2019, para evitar la vulneración del ordenamiento jurídico y un posible detrimento al patrimonio público".

El órgano de control anunció que busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos errores en la aplicación del pliego de condiciones, en lo referente al proceso de selección y evaluación de las ofertas y la asignación de los puntajes de los proponentes.



La Procuraduría advirtió que "una calificación equivocada puede tener efectos en el orden de elegibilidad para la adjudicación y consecuente firma del contrato".



"Se ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública".

Según informó la Procuraduría, la investigada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.



Por otro lado, el ente de control señaló que, teniendo en cuenta que desde el 17 de marzo la Procuraduría ordenó la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a través de la resolución 0178, estableció que para esta investigación disciplinaria, dada la importancia y trascendencia pública del proceso de selección MTIC-LP-01-2019, por su valor estratégico y económico, “Resulta necesario y justificado levantar la suspensión de los términos dentro de dicha actuación, con el fin de continuar ejerciendo la acción disciplinaria, de la manera más eficiente y eficaz, durante la emergencia sanitaria”.



Hace algunos días, el consorcio DotCo interpuso una acción de tutela en contra del Mintic por una presunta violación al debido proceso. Según afirma Gerardo Aristizábal, representante de DotCo, en la hoja de cálculos que se utilizó el día de la audiencia y de acuerdo con el pliego de condiciones, hubo un error en la formula que determinó el límite inferior, el cual quedó en 19 por ciento, misma cifra que ofertó .CO Internet SAS.



No obstante, desde DotCo aseguran que el límite inferior debió ser 20 por ciento, por lo que la oferta de .CO Internet no sería válida y ellos serían los verdaderos ganadores de la licitación del dominio .CO, el bien digital más preciado del país.

