'La penetración de internet rural en Colombia es de menos del 10 %'

Aunque hay muchas zonas rurales del país en el que no hay internet por problemas en infraestructura y no tienen cableado para prestar el servicio, con el internet satelital este no es un problema. De hecho, la transmisión de la red se da por el aire y desde un satélite que está en el espacio. Eso sí, tampoco es perfecto y tiene sus desventajas.



Hace algunas semanas, Hughesnet, en asosiación con Facebook anunció que planean instalar 1.000 puntos de Wi-fi express en América Latina con lo que se proyectan proporcionar internet asequible hasta a 500.000 personas en Brasil, Colombia, México y Perú. En Colombia, el número de puntos instalados es de 100 y continauría en aumento. Daniel Losada, vicepresidente de ventas de Hughes, habló con EL TIEMPO sobre esta tecnología y su aplicación en el país.

¿De que trata el proyecto que están trabajando con Facebook para instalar más de 1.000 puntos de internet en latinoamérica?



En el proyecto se ha hecho una alianza con Facebook y se busca llegar a toda esa población que quiere conectarse y no tiene los fondos para pagar por un internet muy caro. Ellos tienen un grupo dedicado a fomentar la conectividad global. Es una parte corporativa que manejan y es muy importante -por las razones comerciales-, pero también porque tienen esa visión de conectar a cerca de 3.000 millones de personas que no están conectadas en el mundo. Por eso nos aliamos.



Además, usando la tecnología de ellos, que es la plataforma Express Wifi, ellos son funcionan como el sistema de gestión, de acceso para el usuario, que es muy fácil de usar, a tal punto que tenemos tenderos en los sitios más rurales de Colombia manejándoles el sistema.



Es muy funcional para que esta gente, que muchas veces puede que no tenga la educación secundaria, pueda usar un sistema como este, manejar y vender internet, eso es un gran logro. Es muy fácil de usar, nosotros hacemos la inversión, y alianza con Facebook es para hacer el sistema de gestión, el nombre de ellos ayuda mucho.

Daniel Losada, vicepresidente de ventas internacionales de Hughes. Foto: Cortesía

¿Cuándo comenzaron a llevar internet satelital a las personas del común?



Más o menos pasó en el 2015 cuando hicimos la compra de una parte del satélite de toda la parte de alta velocidad, que nosotros llamamos 65 oeste, donde ya empezamos a entrar en la era HTS, que es una nueva generación de satélites, que son de alta velocidad. Allí, ya se podía llegar a un costo por bit accesible al consumidor masivo, porque antes no.



Cuando se lanzó este primer satélite ya con ese costo por bit, al cual se podía llegar, pudimos hacerlo, lo mismo que estábamos haciendo en Estados Unidos, pero en otros países, el primero fue Brasil. Luego, en el 2016, nosotros lanzamos un satélite también propio que ya tenía cobertura adicional y se fue creciendo.



Para 2017 lanzamos otro satélite con más cobertura y, a último momento, nosotros estamos cerrando la transacción con otra compañía en el Oriente Medio, donde les compramos a ellos toda la capacidad sobre Brasil y hemos seguido haciendo unas inversiones allá muy grande y además que es de una demanda infinita. Que, por cierto, es lo mismo que estamos buscando en Colombia.



¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido en Colombia? ¿Es muy diferente a lo que venían haciendo en Estados Unidos?



Claro son dos modelos un poco diferente. Afortunadamente hemos podido transferir mucho del conocimiento técnico a Colombia, entonces la parte técnica afortunadamente la hemos podido manejar muy bien, siendo muy específico, en Colombia, no existía un marco como regulatorio muy claro en cuanto a internet satelital masiva, porque es la primera vez que se hace en el país.



Siempre las conectividades satelitales se han enfocado mucho en corporativo y gobierno, pero ahora entramos nosotros y nos tocó hablar con el Mintic para establecer un ambiente de precios y qué tipo de cosas teníamos que pagar y entrar a un marco para que trabajáramos juntos en esto y que no fuera demasiado punitivo y que pudiéramos ofrecer un servicio a buen precio.



Trabajamos en un inicio para establecer todo eso... pero en Colombia ha sido muy fácil el proceso comparado con otros países. La otra cosa que fue importante en Colombia es todo el proceso de facturación, en el país hay diferentes dimensiones de las que hay en otras partes del mundo, porque en Colombia existe la estratificación, y el tema del dinero, pasar todo a pesos, y también el tema de impuestos, entonces esa parte de montar el sistema de gestión de facturación fue un reto.



Y tercero entender el mercado, el cliente nuestro es residencial, es un cliente que debe tener la necesidad, pero también debe tener la capacidad de pagar, por eso ante el hecho de que hay una cantidad limitada de ese cliente, fue que lanzamos la alianza para el wifi comunitario para crecer en ambiente y de clientes a los que podemos llegar.



Ya con los wifi comunitarios, por ejemplo, en vez de llegarle a un hogar de 4 personas, un punto comunitario le puede llegar a 100 o 200 personas, entonces se expande el número de clientes.



¿Cómo se le paga al tender o al del local?..



se le paga una comisión basado en lo que vendió



Y, ¿de cuánto es esa comisión?



Varía dependiendo de los paquetes, el tamaño y todo eso. El que más vende tiene una comisión mayor. Es todo un sistema de recompensa. Obvio, cuando hay un punto que no están vendiendo, se revalúa si vale la pena mantener el equipo ahí o cambiar de sitio.



Si una persona o en un local no vende, pues tarde o temprano se le va a decir: esto no está funcionando y vamos a buscar otro sitio. Pero la idea es que tampoco les estemos poniendo una soga al cuello a la gente para que pague una cuota si no venden, entendemos que hay sitios que venden más en épocas de vacaciones y todo esto, entonces manejamos estas dificultades.



¿Cómo les ha ido hasta el momento en Colombia?



Nos ha ido muy bien, justamente el anuncio es que ya llegamos a 100 puntos propios, lo cual es algo muy importante, porque el año pasado en septiembre anunciamos el lanzamiento en Colombia, no es fácil, pero lo que nos está gustando es que la cantidad de usuarios que se están conectado mensualmente al servicio está aumentando.



Eso es muy importante, porque está corriendo la ola y a la gente le está gustando. Por ejemplo, hay una cosa muy importante, si tu compras un plan en Puerto Colombia o en un sitio que sea en una vereda y no lo consumes todo, y viajas a otro sitio, puedes seguir usando tus minutos ahí.



Entonces tienes básicamente conectividad nacional, hay un beneficio de poderse mover. Y estamos entendiendo el mercado, que sitios funciona, cuales no y es una fase más de eso.



Y ¿en otros países?



Hicimos un anuncio de que en México, firmamos un contrato con Telecom para añadir unos 4.000 puntos adicionales este año. Y eso es curioso en el sentido en que en vez del gobierno siendo nuestro cliente, porque Telecom es gubernamental. Nosotros les pagamos a ellos y a cambio nos dan acceso a esos 4.000 sitios, en otras condiciones es muy difícil conseguir algo así.



Por otro lado, algo que le damos a Telecom es que en esos puntos que son de gobierno, las transacciones de gobierno no consumen datos.. entonces si alguien va a hacer una transacción de pagar una remesa, de hacer un apostillado o cualquier cosa de transacción de gobierno, de pagar impuestos eso no consume datos. Los usuarios pueden llegar allá, a través de las aplicaciones de gobierno electrónico y hacer todas las transacciones en esos sitios y al gobierno los estamos ayudando un montón.



¿Qué problemas pueden tener con temas de conexión al ser satelital?, ¿qué tanto afecta el clima y las nubes?



Ese es un tema que nosotros, en el mundo satelital, siempre tenemos que lidiar, porque es verdad que las tecnologías convencionales y tradicionales que se han usado hasta ahora con la conectividad satelital, de pronto no tenían la flexibilidad que tienen la nuevas tecnologías.



Para poder compensar cuando ocurre esto, los nuevos satélites y los nuevos módems y todo lo que sacamos en el segmento terrestre, está diseñado para compensar automáticamente que cuando existe un evento de lluvia o de problemas a base en unas las redes de anclaje.



El módem autocompensa si hay un evento de lluvia, puede aumentar la potencia y puede subir un poco el tipo de código que está usando o bajar y compensar automáticamente. Ya tenemos casi millón quinientos de usuarios y la disponibilidad de nuestra red, es más que 99.7 por ciento. O sea es una disponibilidad que está más alta que muchas redes terrestres. Porque ya diseñamos el satélite y nosotros manejamos todo en un conjunto, tanto el satélite como la parte terrestre o la terminal del sitio.



¿Qué expectativas tienen y que esperan en el país?



Nosotros seguimos invirtiendo en Colombia, se ha hecho una inversión de más 100 millones de dólares para poner la capacidad satelital en el país, hemos creado empleos directos, y estamos casi en 30 empleos indirectos. Y ya son casi mil por el hecho de que nosotros estamos dando una red de distribuidores, a través del todo el país y también en call center.



Eso se ha reflejado en el hecho de que el servicio al año pasado cerró en más de 25.000 abonados. Pasamos de ser nada, a ser el quinto o sexto más grande proveedor de internet del país en solo año y medio.



Ya la demanda que existe en este tipo de conectividad es, yo creo que ilimitada, porque en Colombia solo hay una penetración internet global del 56 por ciento y en rural pude llegar hacer solamente el 5 a 10 por ciento. Esa es la belleza del satélite que no existe ninguna diferencia entre un sitio que queda a 100 kilómetros a uno que queda a 1 kilómetro, o sea son todos iguales ante visto al satélite porque está en el espacio.



las expectativas nuestras es que seguramente a través de este año se va a doblar el número de abonados más, yo creo que fácilmente vamos a llegar a más de los 50.000 y en parte residencial y pymes.



Y en cuanto al community wifi vamos a seguir creciendo el número de puntos. Yo creo de duplicar o triplicar el número de puntos que vamos a tener en Colombia para llegar a través de eso, al segmento corporativo, es decir, todo lo que es la conectividad a supermercados, tiendas, bancos toda esa parte no la hemos entrado a operar en Colombia, pero la idea es hacerlo.

JUAN DAVID MORALES

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET