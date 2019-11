Microsoft almacena la película ‘Superman’ en un cristal de cuarzo

Una colaboración entre la compañía de tecnología Microsoft y la firma de entretenimiento Warner Bros. hizo posible almacenar por primera vez la película Superman de 1978 en un pequeño trozo de cristal de cuarzo.



La hazaña fue dada a conocer esta semana como parte del Proyecto Silica, un trabajo de investigación que lleva realizando Microsoft sobre descubrimientos recientes en óptica láser ultrarrápida e inteligencia artificial para el almacenamiento de datos en vidrios de cuarzo.

El formato tiene el tamaño de un portavasos y soporta ser hervido, horneado y sumergido. Además, el material ha pasado distintas pruebas de amenazas medioambientales que han destruido otros archivos en el pasado.



La técnica empleada utiliza láseres infrarrojos que codifican los datos que se quieren almacenar en vóxeles, equivalente tridimensional de los pixeles. El láser va cambiando la orientación y fuerza, lo que a su vez va deformando el vidrio y de esta manera es posible grabar el archivo.

El material también es susceptible a ser leído mediante algoritmos de aprendizaje automático que logran decodificar las imágenes y patrones presentes en la parte de atrás del trozo de vidrio.



“Almacenar toda la película Superman en vidrio y poder leerla con éxito es un hito importante (...). No digo que todas las preguntas hayan sido respondidas completamente, pero parece que ahora estamos en una fase en la que estamos trabajando en el refinamiento y la experimentación, en lugar de hacernos la pregunta ‘¿podemos hacerlo?’ ”, declaró Mark Russinovich, director de tecnología de Microsoft Azure.

Este proyecto llamó la atención de Warner Bros.,que se encuentra en la búsqueda de nuevas formas de salvaguardar su biblioteca de archivos. Durante años, el estudio ha buscado la solución para almacenar archivos como Casablanca, programas de radio de la década de 1940, cortometrajes animados, películas teatrales digitales, comedias de televisión y del cine que puedan durar más de 100 años sin que se descompongan o sin que tengan que restaurarse continuamente.



El objetivo de proyecto Silica es almacenar todos aquellos datos de gran importancia para las empresas, pero que no requieran de acceso a ellos con frecuencia.



Además, como alternativa a otras soluciones como la nube, que tiene un mayor costo, el almacenamiento en vidrio podría convertirse en la solución más barata ya que solo hace falta que se escriban los datos en el cristal una vez. A su vez, este formato no necesita conservarse en zonas frías, por lo que no sería necesario el uso de aires acondicionados, lo que reduciría la huella ecológica notablemente.

La técnica usa láseres infrarrojos que van cambiando la orientación y fuerza del material para codificar los datos. Foto: Microsoft

Actualmente, Warner Bros. crea una copia analógica que posteriormente se transfiere a negativos que se tienen que almacenar en frío y llevar un control estricto para asegurarse de que no se descompongan.



Este proceso es muy costoso y lento, ya que para recuperar los archivos hay que revertir todo el proceso. Además, cada vez hay menos laboratorios que hacen este proceso.



Warner Bros. se interesó por este proyecto con el fin de reducir sus costos e ineficiencias de almacenamiento. “Ese siempre fue nuestro faro de esperanza para lo que creíamos que sería posible algún día, así que cuando supimos que Microsoft había desarrollado esta tecnología basada en vidrio, quisimos demostrarlo”, indicó Vicky Colf, director de tecnología de Warner Bros.

La compañía de entretenimiento planea hacer tres copias de almacenamiento de cada archivo, dos digitalizadas y otra copia física, en cualquier medio que se haya creado.

*Con Europa Press