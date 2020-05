La nueva era de la investigación virtual de mercados

Conforme con la coyuntura que está viviendo el mundo, ha habido un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores, proveedores y comerciantes y en la forma en que las personas están comprando y vendiendo. Por esta razón, la Investigación de Mercados logre más relevancia para entender rápidamente la dinámica del mercado actual.

Generalmente, antes de la pandemia, los estudios que se realizaban de manera tradicional y requerían un alto contacto físico entre personas por ejemplo: hacer entrevistas, focus groups, estudios etnográficos, algo que hoy a causa del distanciamiento social, estas prácticas están siendo eliminadas.



LookApp, una empresa colombiana, ha iniciado un proceso a través de la tecnología y un aplicativo móvil, para ofrecer, de manera digital, la realización de Investigaciones de Mercado para hacer encuestas y entrevistas desde su propia casa; creando canales bidireccionales entre las empresas y el consumidor, para que estas puedan tomar decisiones estratégicas basadas en data y no en corazonadas.



Mauricio Cajiao, CEO de LookApp precisó que “hemos podido continuar y aumentar el flujo de los estudios que hacemos, ya que nuestra comunicación con las personas es 100 por ciento digital a través de nuestra App. De esta forma podemos estar en los hogares, lugar de trabajo o lugar de compra de los Colombianos en todo momento y en cualquier lugar del país”.

Según explican, la aplicación brinda los servicios desde su plataforma digital, con una comunidad de más de 70.000 personas en Colombia, para realizar encuestas, entrevistas y con tecnología.



Así mismo, añaden que mediante esta app, tenderos y dependientes de droguerías podrán comunicarse con los vendedores de sus productos para realizar tareas comerciales como: solicitar productos, organizar la exhibición en las vitrinas, reportar los precios propios y los de la competencia, recibir las capacitaciones y las instrucciones de las marcas.



“La nueva forma de hacer investigación de mercados trae otros beneficios como el ahorro sustancial en costos ya que no se requiere el desplazamiento de las personas, no se requiere salones para hacer las reuniones y no hay intermediarios; adicionalmente, obtienen un alto nivel de confiabilidad de los datos, puesto que la información es tomada directamente de la fuente en tiempo real", añadió Cajiao.



De igual manera puntualizó que "también se logra una reducción sustancial en tiempos de entrega de los estudios ya que las personas a encuestar están conectadas en línea y dispuestas a hacer las tareas y recibir una remuneración económica”.



"La nueva forma de realizar las Investigaciones de Mercado se ha transformado en una alterativa posible de generación de ingresos económicos para las personas y las comunidades de tenderos, ferreteros o maestros de obra. Lo que hace que esta nueva era de estudios también ponga su granito de arena en la recuperación económica de nuestra sociedad y del mercado actual", finalizó Cajiao.

