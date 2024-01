La nueva consola portátil Ayaneo Next Lite contará con el sistema operativo SteamOS

La empresa tecnológica Ayaneo ha revelado sus emocionantes planes para lanzar su próxima consola portátil, la Ayaneo Next Lite. Esta nueva adición a su línea de productos se diferencia de sus predecesoras al incorporar el sistema operativo SteamOS de Valve en lugar de Windows. La compañía busca ofrecer una experiencia de juego de alta calidad a un precio accesible, destacando la comodidad y la portabilidad como sus principales atributos.



La Ayaneo Next Lite es la respuesta de Ayaneo a la creciente demanda de juegos portátiles de calidad. La compañía, conocida por sus consolas portátiles con sistema operativo Windows, busca expandir su mercado y llegar a un público más amplio de jugadores. Según un comunicado de la empresa, la consola contará con un diseño rejuvenecido, colores vibrantes, una experiencia ergonómica cómoda y una textura de alta calidad.



Una de las características destacadas de la Ayaneo Next Lite son los mangos ergonómicos 'NEXT Grip' de la marca, junto con controles 'joystick' equipados con sensores Hall estándar, comúnmente utilizados en consolas de gama alta.



Estos sensores Hall utilizan imanes para detectar el movimiento del joystick, lo que garantiza un desplazamiento preciso y evita problemas como el 'drift' que puede afectar a otras consolas con el tiempo.



La consola también incluirá una pantalla de 7 pulgadas y una batería de 47W, así como motores lineales de eje X, entre otras características que prometen una experiencia de juego envolvente.



Ayaneo ha enfocado sus esfuerzos en hacer que las características emblemáticas de las consolas sean más accesibles y asequibles para un público más amplio. La empresa ha afirmado que la Ayaneo Next Lite ofrecerá una experiencia de juego duradera y placentera, manteniendo una excelente relación calidad-precio.



Aunque la fecha de lanzamiento exacta de la Ayaneo Next Lite aún no se ha revelado, los interesados pueden hacer reservas en la página oficial de la empresa. Ayaneo está preparada para entrar en el mercado de las consolas portátiles con SteamOS y ofrecer a los jugadores una alternativa emocionante y asequible para sus necesidades de juego.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Comercio y contó con la revisión de la periodista y un editor.